

بشار جاسم



بعد ارتباطه لأكثر من عشر سنوات مع «قروب البلام»، أعلن الفنان أحمد العونان انسحابه من مسرحية «شيخ روحاني»، تأليف أحمد العوضي واخراج عبدالله البدر وبطولة «قروب البلام».



«الأنباء» هاتفت العونان وسألته عن الاسباب، حيث قال: سبب غيابي هالسنة عن قروب البلام لا هو خلاف ولا في اي مشاكل، بالعكس اهما اخواني ومسرحهم بيتي الثاني والمكتب مكتبي، وآخذ الأجر اللي ابيه والأعلى أجرا بين القروب، وصاحب قرار في هذا المكان، وهذا بشهادة حسن البلام، وهالشي يشرفني، لكن هالسنة غيابي عنهم بسبب انشغالي بمسرحية «غرفة 13» مع اخوي عبدالناصر درويش وسلطان الفرج واميرة محمد، واخراج يوسف الحشاش وتأليف فاطمة العامر واشراف عام عبدالله العراك وراح نعرضها في عيد الفطر السعيد بالرياض.



وأضاف العونان: ومثل ما قلت لك انا انسحبت لانشغالي بمسرحية أخرى وتصوير اعمال خارج البلاد وعندي اعمال خاصة جديدة، وما راح اقدر استمر او اقدم معاهم المسرحية، خصوصا انهم يعرضون طول السنة وسفراتهم وايد، ولهم اكثر من جولة، ولكن يبقون اخواني، انا ما قصرت معاهم واهما ما قصروا معاي طيلة عشر سنوات، وحسن البلام اخ وحبيب وغالي ومواقفه معاي ما اقدر انساها.



وعن دوره في مسلسل «منزل 12»، قال: تشرفت بالتعاون مع الفنان القدير سعد الفرج (بوبدر) في «منزل 12»، وسعيد جدا بردود الافعال وشخصيتي والخط اللي ماخذه بيني وبين الفنانة فتات سلطان والجمهور حاب الشخصية ولله الحمد واتمنى اني اكرر التجربة.