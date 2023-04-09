

أعلن مهرجان هوليوود للفيلم العربي، تكريم الفنانة الكبيرة ليلى علوي بجائزة عزيزة أمير خلال فعاليات الدورة الثانية، التي ستنطلق في الفترة من 26 إلى 29 الجاري.



وعن ذلك التكريم، قال مايكل باخوم، مدير المهرجان، في بيان صحافي: إن المهرجان يفخر بمنح ليلى علوي جائزة عزيزة أمير، إحدى رائدات السينما المصرية، نظرا لمسيرتها الفنية الحافلة بالعديد من الأعمال المهمة، مشيرا إلى أن إسهامات الفنانة المكرمة لم تقتصر على السينما فقط، وإنما تنوعت ما بين التلفزيون والمسرح الذي قدمت من خلاله أيضا بعض الاستعراضات، وهو ما يؤكد تمتعها بموهبة كبيرة تجعل من تكريمها أمرا مستحقا.



يذكر أنه من المقرر أن يتم خلال نفس الدورة تكريم كل من المخرج خيري بشارة، بجائزة «إنجاز العمر»، والفنان التونسي ظافر العابدين، بجائزة «النجم العربي».