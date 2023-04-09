

القاهرة - خلود أبوالمجد



اعترفت الفنانة ياسمين رئيس بأن تصريحات زوجها السابق المخرج هادي الباجوري عن ترحيبه بتقديمها مشاهد عاطفية أغضبتها بشدة، ولكنها لم تتحدث وقتها، لأنه كانت لاتزال على ذمته وتعرف أفكاره. وقالت: «أنا اتضايقت، وفي حاجات بتضايق وخلاص، هعمل إيه؟!».



وعن معرفتها السابقة بقناعات طليقها، أوضحت رئيس خلال لقائها في برنامج «حبر سري» عبر قناة «القاهرة والناس»: «على الرغم من معرفتي بأن تلك قناعاته، لكني تضايقت».



وتطرقت ياسمين للحديث عن تعاونها مع مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش في أغنيته الشهيرة حبيبتي، قائلة: «أنا استفدت من تعاوني مع شاكوش، لأنها توجهت لشريحة كبيرة من جمهوره، وبالتالي كسبت جمهوره».



وأكدت رئيس أن ابنها لا يحب الظهور كثيرا، وسواء كان يحب ذلك أو لا هي ترفض ذلك، لأن الزمن حاليا مختلف عن السابق، قائلة: «مع وجود السوشيال ميديا أولادنا بيكونون متواجدين بشكل كبير عليها، وأصبح أمرا سلبيا لهم بسبب إن الناس ممكن تكتب تعليقات سلبية تؤذيهم ولا يتحملونها، وهو ملوش ذنب إنه اتولد في عائلة تعمل في الوسط الفني، أنا كنت بحافظ عليه من ده، وهو حاليا بقى في سن ممكن يقرر الظهور أو لا، ولقيته إنه مش بيحب الظهور خالص».