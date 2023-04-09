

الأطعمة الغنية بالماغنيسيوم لأدمغة أكثر صحة



أفاد الخبراء بأن اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات الورقية والمكسرات قد يكون أفضل طريقة لحماية أكثر أعضاء الجسم تعقيدا. ووجدت دراسة حديثة أن الذين يتناولون وجبات غنية بالماغنيسيوم يعانون من تقلص دماغ أقل مرتبط بالعمر. وكانت لديهم أيضا آفات أصغر من المادة البيضاء، وهي علامة على شيخوخة الدماغ. كما أن الآثار كانت واضحة بشكل خاص عند النساء، وخاصة النساء بعد سن اليأس. وحللت الدراسة التي نشرت في مجلة European Journal of Nutrition، البيانات الصحية لنحو 6000 مشارك مقيم في المملكة المتحدة، تتراوح أعمارهم بين 40 و73 عاما.



وصرح الباحثون بأن زيادة تناول الماغنيسيوم «قد يؤدي إلى تحسين صحة الدماغ بشكل ملحوظ، والذي من المتوقع أيضا أن يسهم في الحفاظ على القدرة الإدراكية بشكل أكبر، وتقليل خطر الإصابة بالخرف أو تأخر ظهوره في وقت لاحق من الحياة». وتحظى مكملات الماغنيسيوم بانتشار واسع على «تيك توك»، حيث تدعي العديد من مقاطع الفيديو أن هذه المكملات عالجت قلق المستخدمين والأرق، حصدت عشرات الملايين من المشاهدات.



لكن هذه الدراسة الجديدة تظهر أن إنفاق الأموال على المكملات الغذائية باهظة الثمن ليس ضروريا لتعزيز وظائف المخ، ومجرد تناول المزيد من السبانخ يمكن أن يكون كافيا للحصول على الفوائد الصحية الجسدية والعقلية للماغنيسيوم. وبالإضافة إلى الأدلة الجديدة على تعزيز شيخوخة الدماغ الصحية، فإن الماغنيسيوم له أيضا فوائد صحية أخرى. ويعزز الماغنيسيوم استرخاء العضلات عن طريق منع الكالسيوم في الجسم من تقلص العضلات، بحسب علماء النوم، ما يؤدي إلى راحة أفضل.

المصدر: «بزنس إنسايدر»