

أحمد مغربي



رفض الجهاز المركزي للمناقصات العامة طلب شركة نفط الكويت تمديد تاريخ تسليم عقد خطوط أنابيب شركة نفط الكويت لتغذية مشروع مصفاة الزور.



وفي التفاصيل، تقدمت شركة نفط الكويت بطلب إلى جهاز المناقصات يفيد بتمديد تاريخ تسليم العقد المبرم مع شركة سايبم دون أي زيادة مالية على قيمة العقد، حيث إن تاريخ التسليم الجديد للجزء الأول من المشروع سيكون بتاريخ 22 مايو 2022 بدلا من تاريخ 28 سبتمبر 2020.



أما الجزء الثاني من المشروع فسيكون موعد تسليمه الجديد في 23 مايو 2022 بدلا من تاريخ 29 سبتمبر 2020.



وجاء رد جهاز المناقصات على شركة نفط الكويت بأنه يجب الالتزام ببنود العقد.