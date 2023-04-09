



أحمد مغريي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركة نفط الكويت نجحت في زيادة القدرة الاستيعابية لكميات المياه المصاحبة للنفط في منطقة جنوب وشرق الكويت إلى 270 ألف برميل يوميا، حيث تم رفع تلك القدرة بواقع 150 ألف برميل يوميا خلال الفترة الماضية في جميع مراكز التجميع الخاصة بالمياه، الأمر الذي يحقق ويسهم في الخطط الموضوعة لتنفيذ إستراتيجية الشركة لعام 2040.



وقالت إن «نفط الكويت» نجحت في تنفيذ مشاريع فصل المياه عن النفط، والتابعة لمراكز التجميع 9 و10 و20 و22، والتي نجحت الشركة في تشغيلها والاستفادة منها، في وقت تعمل على تنفيذ مشاريع جديدة مماثلة.



وأضافت أن هذه المشاريع مرت بأربع مراحل من العمل، أولاها مرحلة التصميم، ومن ثم التدشين، والتي يتم فيها بناء وتركيز وحدة فصل المياه بالمكان المناسب لها، تليها مرحلة ما قبل التشغيل، حيث يتم التأكد من سلامة المشاريع، وأخيرا مرحلة تشغيل واختبار كفاءة المشاريع.



وأكدت أن هذه المنشآت تعود بالنفع على مراكز التجميع الحالية، حيث تعمل على زيادة القدرة الاستيعابية للماء المصاحب، وبالتالي تحافظ على كفاءة عمليات الإنتاج اليومية الحالية.



وأوضحت أن الشركة قامت بالدراسات اللازمة وحددت التكنولوجيا المطلوبة لفصل الماء المصاحب عن النفط الخام، والتي تعتمد على استخدام المجال الكهربائي في تفكيك الروابط القوية بين الماء المصاحب والنفط الخام، حيث تعتبر هذه التكنولوجيا الأولى من نوعها في الكويت، والتي تسهم في تحقيق أهداف الشركة والدولة للوصول إلى الإنتاج المستهدف وتلبية المتطلبات المستقبلية.