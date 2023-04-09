

قال تقرير الشال الأسبوعي إن قطاع البنوك الكويتية حقق خلال عام 2022 نموا ملحوظا في صافي أرباحه مقارنة بعام 2021، إذ بلغ صافي الأرباح (بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية) نحو 1.214 مليار دينار وهو مستوى قياسي، وبارتفاع بلغ نحو 332.1 مليون دينار أو بنحو 37.7% مقارنة بنحو 881.6 مليون دينار حققتها في عام 2021.



لتسجل بذلك أرباح البنوك الكويتية خلال العام الماضي أعلى مستوياتها خلال آخر 16 عاما، أي منذ عام 2007، ما قبل الأزمة المالية العالمية، حيث حققت البنوك الكويتية في حينها أرباحا صافية بلغت نحو 1.03 مليار دينار، فيما لم تتجاوز أرباح البنوك الكويتية منذ ذلك الوقت مستوى المليار دينار حتى العام الماضي.

وارتفعت أرباح الربع الرابع من 2022 البالغة نحو 379.2 مليون دينار بنحو 47.5% مقارنة بأرباح الربع الرابع من 2021 والبالغة نحو 257.1 مليون دينار، وارتفعت بنحو 40.3% عن مستوى أرباح الربع الثالث من عام 2022، ومرتفعة كذلك بنحو 34.2% عن مستوى أرباح الربع الثاني وبنحو 34.6% عن أرباح الربع الأول للعام ذاته.



وأدى انحسار المخاطر في عام 2022 إلى انحسار قيم المخصصات، فبلغ إجمالي المخصصات التي احتجزتها البنوك لكامل عام 2022 نحو 345.3 مليون دينار مقارنة بنحو 617.6 مليون دينار، أي انخفضت بنحو 272.3 مليون دينار أو بنحو 44.1%.

والمخصصات في القطاع المصرفي الكويتي مخصصات تحوطية في الغالب لمواجهة أسوأ سيناريو، ومع ارتفاع محتمل للمخاطر في عام، فقد يتكرر ارتفاعها.



وبلغت أرباح البنوك التقليدية وعددها خمسة بنوك نحو 728.9 مليون دينار، مثلت نحو 60.1% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 37.1% مقارنة مع عام 2021، بينما كان نصيب البنوك الإسلامية نحو 484.8 مليون دينار ومثلت نحو 39.9% من إجمالي صافي أرباح البنوك العشرة ومرتفعة بنحو 38.5% عن مستواها في عام 2021.



وفي حال استثناء أرباح «بيتك» الناتجة عن استكمال استحواذ «المتحد- البحرين» خلال الربع الرابع من العام الماضي، تصبح نسبة ارتفاع أرباح البنوك الإسلامية نحو 20.7% وتمثل نحو 36.7% من صافي أرباح البنوك العشرة.



وبلغ مضاعف السعر إلى الربحية (P/E) لقطاع البنوك العشرة نحو 17.6 ضعفا مقارنة بنحو 24.2 ضعفا لعام 2021. وارتفعت مؤشرات الربحية لقطاع البنوك مقارنة مع عام 2021، حيث ارتفع العائد على إجمالي الموجودات إلى نحو 1.0% مقارنة بنحو 0.9%.



وارتفع قليلا العائد على حقوق الملكية إلى نحو 9.02% مقارنة بنحو 8.99%. وبلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك العشرة نحو 634.7 مليون دينار مقارنة مع 432.1 مليون دينار، أي أنها ارتفعت بنحو 46.9%.



وعند المقارنة ما بين أداء البنوك العشرة، استمر «بنك الكويت الوطني» في تحقيق أعلى مساهمة في أرباح البنوك العشرة ببلوغها نحو 509.1 ملايين دينار (ربحية السهم 65 فلسا)، أو نحو 41.9% من صافي أرباحها ومرتفعة بنحو 40.5% بالمقارنة مع عام 2021.



وحقق «بيت التمويل الكويتي» ثاني أعلى مستوى أرباح بنحو 357.7 مليون دينار (ربحية السهم 33.58 فلسا) أو نحو 29.5% من صافي أرباح البنوك العشرة، وبنسبة نمو بلغت 47% بالمقارنة مع عام 2021، أي أعلى نمو نسبي بين البنوك العشرة.

وبذلك، استحوذ بنكان «الوطني» و«بيتك» على 71.4% من إجمالي أرباح البنوك العشرة، وذلك يعني أن المصارف الثمانية الأخرى تشاركت في نحو 28.6% من أرباح القطاع، أعلى نسبة مشاركة كانت للبنك التجاري الكويتي بنحو 6.1%، وأدنى نسبة مشاركة كانت لبنك الكويت الدولي KIB وبنحو 1.1%.