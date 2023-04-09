

أعلن البنك التجاري الكويتي عن توفير العيادي عبر فروعه المنتشرة في كل أنحاء الكويت، وذلك في الفترة التي تسبق عطلة عيد الفطر السعيد.

كما يعلن عن تقديم خدمة توصيل العيادي مجانا وحصرية لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية البريمير من خلال خدمة Cash Xpress عبر التجاري أونلاين، وكذلك تطبيق البنك على الهواتف الذكية CBK Mobile، وهذه الخدمة متاحة للطلبات التي يتم تقديمها من تاريخ 9 ابريل الى 18 ابريل 2023، علما بأن الحد الأدنى لطلب الخدمة هو 200 دينار كويتي والحد الأقصى هو 5000 دينار كويتي.



وتعقيبا على هذه الخدمة، قالت مساعد المدير العام لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد نورا كايد: يقدم البنك هذه الخدمة ضمن خدمات التجاري المميزة المقدمة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر بما يوفر عليهم عناء الازدحام والذهاب إلى فروع البنك والانتظار لتسلم العيادي،لافتة إلى أن خدمة توصيل العيادي تأتي ضمن باقة المزايا والخدمات المتنوعة التي يحرص البنك على تطويرها بما يوفر خدمة مميزة لعملاء الخدمات المصرفية الشخصية (البريمير) حيث تتضمن الخدمة توصيل العيادي للعملاء إلى المكان الذي يحددونه خلال يومين من تاريخ الطلب.



وأوضحت أن العيادي متوافرة أيضا في الخزائن الذكية الخاصة من التجاري T-Lockers بمبالغ مختلفة، حيث تتواجد هذه الخزائن في جميع فروع البنك، بما يمكن العملاء من استخدام هذه الخزائن للحصول على العيادي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع 7/24.