

عبدالعزيز جاسم



قال مدرب القادسية محمد إبراهيم عقب التعادل مع السالمية، ان «الأصفر» كان الأقرب لتحقيق الفوز في المباراة وذلك بسبب بعض السلبيات التي ستتم معالجتهما خلال الفترة المقبلة لكن كان هناك أيضا بعض الإيجابيات، مشيرا إلى أن اللاعبين قدموا مباراة كبيرة لكننا تراجعنا في الشوط الثاني ما مكن المنافس من تسجيل هدف التعادل. وأضاف: طرد خالد إبراهيم كان مؤثرا خصوصا أنه يعتبر من أفضل اللاعبين في مركزه بالكرة الكويتية، ولا أعلم ما إذا كان الطرد صحيحا أم لا، لكنني غير راض عنه لأن اللاعب لم يفعل شيئا يستحق عليه الإيقاف مباراتين أمام الكويت وكاظمة، لافتا إلى أن الجهد البدني قل عند الفريق وأن النتيجة غير مرضية للقادسية لأنه يبحث عن الثلاث نقاط والمنافسة على الألقاب والتواجد في منصات التتويج.