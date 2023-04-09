مبارك الخالدي

اعتبر مدرب العربي البوسني روسمير سفيكو أن التغيير المفاجئ بتشكيلة فريقه أمام كاظمة أثر كثيرا على أداء الفريق.

وفسر روسمير ذلك قائلا «لقد تعرض لاعب خط الدفاع حسن حمدان إلى نزلة معوية مفاجئة قبل انطلاق المباراة مما تسبب قسرا في إعادة رسم خطة الفريق، والأمر في مثل هذه الأحوال لم يكن سهلا بسبب كمية الإصابات التي نعاني منها، كما أن محمد الصولة لم يكن جاهزا 100%».

وأضاف «أحيي لاعبينا الأبطال الذين تعاملوا مع الظروف وقدموا مباراة جيدة أمام خصم قوي ومتكتل في مناطقه الدفاعية كما نجحنا ورغم النقص العددي في إدراك التعادل»، لافتا إلى تعديل الأوضاع في المباريات المقبلة.