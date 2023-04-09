أحمد مغربي



علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مسؤولة، أن شركة نفط الكويت تتجه لترسية عقد إنشاء خطوط أنابيب تدفق النفط الخام في منطقة شمال الكويت بقيمة 33.5 مليون دينار على إحدى الشركات المحلية. وقالت المصادر إن الشركة طلبت من الجهاز المركزي للمناقصات ترسية العقد بعد إعادة موازنة الأسعار وتصحيح الأخطاء الحسابية، حيث قرر جهاز المناقصات من شركة نفط الكويت عمل موازنة تثمينية وفقا للمادة 60 من قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 مع أقل الأسعار وموافاة الجهاز بالتوصية والطلب من المقاولين تمديد التأمين الأولي.