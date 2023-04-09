مريم بندق



أوضحت مصادر مطلعة أنه في إطار حرص ديوان الخدمة المدنية على الانتهاء من إجراءات التدقيق والمراجعة على كشوفات الأسمــاء الـــواردة مــن مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، بشأن مكافأة الصفوف الأمامية التي وردت للديوان في شهر مارس الماضي، فقد ضاعفت فرق العمل جهودها لإنجاز هذه الخطوة تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 1144 المتخذ باجتماعه رقم (45 - 3/ 2022) بشمـــول مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة بمكافأة الصفوف الأمامية. وكشفت المصادر - في بيان رسمي - عن أنه اثناء إنجاز إجراءات التدقيق والمراجعة، تم رصد بعض الملاحظات من قبل فرق العمل ويتم التنسيق حاليا بين رئيس الفريق المختص بالديوان ورئيس فريق دراسات الموارد البشرية بمؤسسة البترول الكويتية للانتهاء من تلافي ومعالجة هذه الملاحظات تمهيدا لصرف المكافأة لمستحقيها في أقرب وقت ممكن. هذا، وأعلنت مصادر أخرى أنه سيتم عدم احتساب إجازات الموظفين الطبية والطارئة التي قدمت يومي 26 و27 مارس الماضي، تنفيذا لقرار ديوان الخدمة المدنية عدم احتساب الغياب أو التأخيرات في هذين اليومين وانه تم إلغاؤها من على النظم الآلية المتكاملة في الجهات المرتبطة آليا مع الديوان وتم توجيه مراقبي شؤون التوظف التابعين للديوان بمتابعة التنفيذ في الجهات الأخرى.

الجامعة: التسجيل لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الـ 12 إلكترونياً بعد غد حتى اكتمال العدد والمقاعد محدودة والأولوية في أول يومين لمن لم يسبق له الاختبار

يبدأ التسجيل الساعة العاشرة صباحاً وستعقد الاختبارات يومي 20 مايو و 3 يونيو المقبلين

أعلن مكتب مساعد نائب مدير الجامعة للتقييم والقياس عن موعد التسجيل الإلكتروني لاختبارات القدرات الأكاديمية لطلبة الصف الثاني عشر والتي ستعقد يومي السبت الموافقين 20 مايو و 3 يونيو المقبلين.

وسيكون التسجيل للاختبار اعتباراً من يوم الأحد الموافق 9 الجاري الساعة 10 صباحا حتى اكتمال العدد ودعا المكتب جميع طلبة الثانوية الراغبين في تقديم اختبارات القدرات الأكاديمية من الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة التسجيل من خلال الصفحة:

https://portal.ku.edu.kw/placement

وذلك باتباع الخطوات التالية:إدخال بيانات التسجيل، دفع رسوم 10 دنانير لكل اختبار بواسطة بطاقة السحب الآلي K-net، طباعة بطاقة دخول الاختبار لمعرفة موقع الاختبار.وذكر المكتب ان المقاعد محدودة والأولوية في أول يومين لمن لم يسبق له الاختبار، وعلى طلبة الصف الثاني عشر أو ما يعادله وخريجي الثانوية العامة ممن لا تتوافر بياناتهم الشخصية في نظام التسجيل اتباع الإرشادات المبنية تحت بند إنشاء مستخدم جديد، وتسجيل جميع الطلبة للاختبارات، والتعديلات عليها سيتم من خلال نظام التسجيل الإلكتروني فقط، وعلى الطلبة اتباع جميع الإرشادات الخاصة بيوم الاختبار والالتزام بها، وأداء الطالب لاختبارات القدرات الأكاديمية لا يعني إمكانية قبوله بالجامعة، ولا يمكن استرجاع أي رسوم لتسجيل الاختبارات بعد تحصيلها.