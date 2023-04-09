علي إبراهيم



علمت «الأنباء» عبر مصادرها المطلعة أن الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة سيتعاقد مع 3 شركات متخصصة لتقديم خدمات مالية وإدارية في مجال دعم ومتابعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكلفة إجمالية تصل إلى 10.43 ملايين دينار، إذ ستغطي عدة قطاعات، منها التجاري والخدمي والصناعي والزراعي والحرفي عبر 3 حزم رئيسية لتلك القطاعات.

وفي هذا الصدد، أفادت المصادر بأن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق بأغلبية أعضائه على ترسية الحزمة الأولى الخاصة بـ«القطاع التجاري» على شركة إرنست أند يونغ للاستشارات بمبلغ وقدره 3.83 ملايين دينار، والحزمة الثانية الخاصة بـ «القطاع الخدمي» على شركة «كي بي إم جي» للاستشارات بمبلغ إجمالي قدره 4.28 ملايين دينار، والحزمة الثالثة الخاصة بـ 3 قطاعات هي «الزراعي»، و«الصناعي» و«الحرفي» تمت ترسيتها على شركة هولستك ديفلوبمنت للاستشارات المالية والاقتصادية بـ 2.3 مليون دينار.