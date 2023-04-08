عبدالحميد الخطيب





انتقل إلى رحمة الله، الفنان فيصل بوغازي عن عمر يناهز 66 عاما بعد معاناة طويلة من المرض.

والفنان فيصل، من مواليد 1957، بدأ حياته الفنية العام 1987، حيث شارك في العديد من المسلسلات والمسرحيات بأدوار فنية متعددة، إضافة إلى البرامج الكوميدية.



وقدم في الدراما التلفزيونية: مسلسل "سليمان الطيب"، ومسلسل "بو هباش"، ومسلسل "دلق سهيل"، و"بوقلبين"، إضافة إلى "طير الخير"، و"زمان الإسكافي"، و"عيال بوسالم"، ومسلسل "واي فاي"، ومسلسل "كلام أصفر"، وغيرها الكثير. كما شارك في عدد من المسرحيات، منها: "الاستجواب"، "بنت العز"، "عبيد في التجنيد"، "بيت أبونا"، وغيرها.



وفي السينما، كان لفيصل بوغازي فيلم واحد، وهو "ليلة القبض على الوزير" في العام 1993. وشارك في البرامج الكوميدية: "داوود في هوليوود"، "فضائيات"، "غنائيات"، "قرقيعان"، إضافة إلى برنامج "عيني عينك".



تتقدم «فنون الأنباء» بأحر التعازي والمواساة الى أسرة الفنان الراحل فيصل بوغازي، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

(إنا لله وإنا إليه راجعون)