قامت سفيرة جمهورية تركيا الصديقة السفيرة طوبى نور سونمز بتكريم قوة الإطفاء العام وذلك خلال الغبقة الرمضانية التي اقامتها سفارة جمهورية تركيا في فندق جراند حياة.

جاء التكريم نظير بما قام به فريق البحث والانقاذ التابع لقوة الإطفاء العام الكويتي من أعمال انسانية في البحث والإنقاذ بالمواقع المتضررة جراء الزلازل المدمر بجمهورية تركيا الصديقة. وقد تسلم درع التكريم مدير ادارة العلاقات العامة والإعلام العميد محمد بدر الغريب وبحضور رئيس فريق البحث والانقاذ العقيد أيمن محمد عبدالوهاب .

حضر الغبقة عدد من السفراء و الديبلوماسيين من مختلف السفارات بدولة الكويت.