ذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام انه ورد بلاغ الى إدارة العمليات المركزية صباح اليوم الأحد يفيد باندلاع حريق في عمارة مكونة من سبعة أدوار بمنطقة الفروانية.

وأوضحت الإدارة أن العمليات المركزية وجهت مركزي إطفاء الفروانية وجليب الشيوخ الى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين ان الحريق في شقة بالدور السادس وممتد الى الدور السابع عن طريق البلكونة ويوجد أشخاص محشورون، وعلى الفور تم إنقاذهم وإخلاء العمارة، وجرت السيطرة على الحريق وإخماده. واسفر الحريق عن إصابة تسعة اشخاص تم تسليمهم إلى الطوارئ الطبية .