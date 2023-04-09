عبدالعزيز الفضلي

تتجه وزارة التربية إلى تعيين اخصائيتين نفسيتين بكل روضة وذلك بدءاً من العام الدراسي المقبل .

وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ"الأنباء"، انه بعد نجاح فكرة تعيين اخصائية نفسية بكل روضة فإن ذلك فتح المجال للتوسع في العدد، مشيرةً الى ان الامر يتطلب وجود أكثر من اخصائية .

وأضافت المصادر أن ذلك يأتي حرصا منا على مواكبة المستجدات التربوية، والعمـل علـى وضع آليات عمل تتلاءم مع متطلبات المجتمع المدرسي والطلابـي بشـكـل عـام ومرحلة رياض الأطفال بشكل خاص بما تمتاز به هذه المرحلة من الاكتشاف المبكر للمشكلات التربوية والتعليمية وخاصة صعوبات التعلم والمشكلات النفسية مما يستدعي وجـود أكثر من اخصائية نفسية في رياض الأطفال.