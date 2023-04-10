استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف في ديوانه بالرئاسة العامة للحرس الوطني وبحضور وكيل الحرس الوطني الفريق الركن م. هاشم الرفاعي وكبار القادة، ضباط الحرس الوطني الجدد، خريجي الدفعة (18) من كلية أحمد بن محمد العسكرية في دولة قطر الشقيقة، حيث أدوا القسم العسكري بمناسبة انضمامهم إلى صفوف الحرس الوطني ليكملوا مسيرة من سبقهم. ونقل نائب رئيس الحرس الوطني للضباط الجدد تهاني سمو رئيس الحرس الوطني الشيخ سالم العلي، مؤكدا حرص القيادة على الالتقاء بالخريجين لتبارك لهم نيل شرف الانتساب إلى الحرس الوطني ويواصلوا مع زملائهم في السلاح رسالتهم السامية في الدفاع عن الوطن وتحقيق الأمن والأمان للمواطنين في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الأمير القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد.



ودعا نائب رئيس الحرس الوطني الضباط إلى الوفاء بقسمهم والالتزام بالضبط والربط والاستفادة من قادتهم وأن يكونوا صورة مشرفة للحرس الوطني، وأن يتسلحوا بالعلم في مسيرتهم العسكرية.



ثم قام الضباط الجدد بأداء القسم أمام نائب رئيس الحرس الوطني، وتم تكريم الملازم عبدالله مسفر سعد، لحصوله على المركز التاسع في كلية أحمد بن محمد العسكرية بتقدير امتياز.