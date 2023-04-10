كشفت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن تواصل الحملات الميدانية التي تشنها لجنة المخيمات الربيعية بمحافظتي الجهراء والأحمدي لإزالة المخيمات تزامنا مع انتهاء موسم التخييم 15-3-2023.



وأكدت لجنة المخيمات الربيعية أن الحملات التي تنفذها إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بمحافظتي الجهراء والأحمدي بمشاركة العديد من الآليات أسفرت عن إزالة 243 مخيما بالمنطقتين الشمالية والجنوبية. كما شددت على المواطنين والمقيمين الالتزام بإزالة المخيمات قبل أن تصلها آليات البلدية لإزالتها ومن ثم يتم عمل بلوك للتأمين لأصحاب المخيمات، وما زالت الحملة مستمرة.