قدم اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية لرئيس المجلس البلدي عبدالله المحري وأعضاء المجلس التهاني بالشهر الفضيل وبانتقالهم الى مبنى المجلس الجديد، متمنيا لهم التوفيق والسداد والاستفادة من البنية التحتية المتطورة التي يوفرها المبنى الجديد.



جاء ذلك في ختام زيارة رئيس الاتحاد م. بدر السلمان للمقر الجديد للمجلس البلدي بمرافقة كل من عضو مجلس الادارة م. نزار العنجري ورئيس اللجنة الفنية بالاتحاد سليمان العوضي ومقرر اللجنة م. ناصر المطيري وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد م. أحمد العسوي، حيث التقوا رئيس اللجنة الفنية بالمجلس البلدي د.م. حسن كمال وعرضوا التعاون للعمل معا على تطوير لوائح ونظم البناء بما يخدم الدولة والمواطنين والمجتمع عموما.



وقال رئيس الاتحاد م بدر السلمان في ختام اللقاء لقد قدمنا شرحا لرئيس «فنية» المجلس البلدي د. حسن كمال حول بعض الملاحظات الفنية على جداول لوائح البناء لتتماشى مع الكودات العالمية والخليجية ومع النظام الآلي الجديد الذي ستطلق مرحلته التجريبية من قبل مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي قريبا، مضيفا أننا أكدنا على ضرورة إتاحة الفرصة للاتحاد للالتقاء بأعضاء اللجنة الفنية لشرح هذه الملاحظات لهم.



وأضاف السلمان: أننا لمسنا اهتماما من رئيس اللجنة الفنية د. كمال بمقترحات اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية التي اطلعناه عليها بخصوص تطوير لوائح البناء والقوانين المنظمة لها، متوجها بالشكر لرئيس المجلس االبلدي عبدالله المحري ولأعضاء المجلس على اتاحة الفرصة للاتحاد لزيارة مبنى المجلس البلدي الجديد، كما نخص بالشكر د.م. حسن كمال رئيس اللجنة الفنية للاستماع لمقترحات الاتحاد. وأشاد رئيس الاتحاد بتجاوب رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي حول مقترحات الاتحاد التي سترسل الى المجلس البلدي بعد عطلة عيد الفطر، معربا عن امله بالتعاون بين المجلس البلدي واتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية.