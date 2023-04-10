عبدالعزيز الفضلي



تتجه وزارة التربية إلى تعيين إخصائيتين نفسيتين بكل روضة، وذلك بدءا من العام الدراسي المقبل. وكشفت مصادر تربوية مطلعة لـ«الأنباء»، أنه بعد نجاح فكرة تعيين اخصائية نفسية بكل روضة، فإن ذلك فتح المجال للتوسع في العدد، مشيرة الى أن الأمر يتطلب وجود أكثر من اخصائية في الروضة.



وأضافت المصادر أن ذلك يأتي حرصا منا على مواكبة المستجدات التربوية، والعمل على وضع آليات عمل تتلاءم مع متطلبات المجتمع المدرسي والطلابي بشكل عام ومرحلة رياض الأطفال بشكل خاص بما تمتاز به هذه المرحلة من الاكتشاف المبكر للمشكلات التربوية والتعليمية وبخاصة صعوبات التعلم والمشكلات النفسية، مما يستدعي وجود أكثر من اخصائية نفسية في رياض الأطفال.