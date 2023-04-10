تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله رسالة خطية من وزير خارجية دولة فلسطين د.رياض المالكي حول التطورات الراهنة للقضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى ومقدسات المسلمين والانتهاكات المستمرة للقانون الدولي والقرارات والمواثيق الأممية. جاء ذلك خلال استقبال الوزير لسفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب في ديوان عام وزارة الخارجية.



وقد جدد الشيخ سالم العبدالله خلال اللقاء موقف الكويت المبدئي والثابت تجاه إدانة واستنكار الاعتداءات المستمرة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني الشقيق خاصة الاقتحام الأخير الذي شرعت به القوات الإسرائيلية على المسجد الأقصى الشريف واعتدائها المسلح على المصلين والمعتكفين العزل، مبينا أن هذه الجرائم الإسرائيلية الممنهجة والخطيرة تشكل خرقا وانتهاكا صارخا لكل القيم الإنسانية والمبادئ والمواثيق الدولية وقوانينها، داعيا المولى العلي القدير في هذه الأيام المباركة بأن يحفظ فلسطين وشعبها الشقيق من كل مكروه، وأن يمن عليهم بالأمن والأمان والسلامة من كل سوء.



كما تسلم وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله نسخة من أوراق اعتماد د.جورج سعيد زاميت، سفير جمهورية مالطا لدى الكويت، وذلك خلال اللقاء الذي تم امس في ديوان عام وزارة الخارجية، حيث تمنى الوزير للسفير الجديد التوفيق في مهام عمله وللعلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الصديقين المزيد من التقدم والازدهار، كما تناول اللقاء المستجدات على الساحة في مالطا.