أطلق بنك الكويت الدولي (KIB) مبادرة «بادر وأكرم جارك» ضمن فعالياته الرمضانية في إطار حملته الرمضانية هذا العام «بادر بالخير»، وذلك احتفالا بحلول الشهر الفضيل.



وتجسد هذه الفعالية التزام البنك بالقيم الأخلاقية والإنسانية السائدة في المجتمع الكويتي، ودعوة للجميع إلى فعل الخير، كما تعزز مكانته المتقدمة في طليعة مؤسسات القطاع المصرفي التي تتبنى ثقافة قائمة على الاستدامة والشمولية في كل مبادراتها الاجتماعية.



وتشجع هذه الفعالية على التكاتف بين أفراد المجتمع وترفع مستوى الوعي بأهمية التواصل بينهم، بدءا بالجيران وانطلاقا نحو المحيط الاجتماعي الأوسع، إذ شملت مبادرة «بادر وأكرم جارك» دعوة إلى تمثل الأخلاق العالية حتى في أبسط الواجبات تجاه الجيران، وذلك من خلال تقديم نقصة KIB، للجهات والمؤسسات المجاورة لفروع البنك المنتشرة في كل أنحاء الكويت.



وقال اختصاصي في إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في KIB عبدالعزيز الثواب، «إن شهر رمضان الكريم يتميز بقيمة كبيرة لدى موظفينا وعملائنا، كما ان التمسك بالثقافة الأصيلة والراسخة في نفوس أهلنا بالكويت كانت دافعا مهما لإطلاق هذه المبادرة المهمة، والتي تعكس التزامنا بتقاليدنا الرمضانية، وإلهام مجتمعنا لفعل أعمال الخير، وتكريس ثقافة العطاء والامتنان. وقد شهد الأسبوع الأول من الشهر الفضيل تنفيذ أولى فعاليات الحملة الرمضانية، والتي تضم مجموعة من المبادرات والأنشطة المتنوعة والمبتكرة، لتحمل في مضمونها قيمة مضافة تعكس روح شهر رمضان المبارك».