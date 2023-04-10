أسامة دياب



أشاد مستشار التعاون والعمل الثقافي ومدير المعهد الفرنسي في الكويت بنوا كاتالا بحجم التعاون الثقافي بين بلاده والكويت، معربا عن سعادته بمشاركة الكويتيين عاداتهم الجميلة خلال شهر رمضان، موضحا ان العادات الكويتية في رمضان تجمع الناس وتقربهم بشكل كبير. وأضاف على هامش الغبقة التي أقامها المعهد الفرنسي بالتعاون مع الجمعية الكويتية للفرنكفونية بحضور عدد كبير من المواطنين والمقيمين ان هذه العادة الكويتية تجمع الناس وتقربهم بشكل كبير على مائدة واحدة في أجواء مميزة وعزف للموسيقى مما يساعدهم على التعرف على بعضهم بطريقة رائعة. وذكر ان الغبقة الرمضانية عادة وثقافة جميلة ورائعة، لافتا إلى انه شهد بعض الغبقات في السابق في السفارة الكويتية لدى باريس بمشاركة العديد من الفرنسيين والخليجيين.