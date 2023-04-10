القاهرة ـ ناهد إمام



وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة د.عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على تخصيص 62 قطعة أرض بـ20 مدينة جديدة، لإقامة مشروعات بأنشطة متنوعة، بها (عمراني متكامل ـ عمراني مختلط ـ مدارس ـ حضانات ـ أندية اجتماعية ـ مستشفى ـ مخبز ـ مكتب بريد، وأنشطة طبية وتجارية وإدارية وسكنية وصناعية، وغيرها).



وقال د.عاصم الجزار إنه في مدينة القاهرة الجديدة، تم تخصيص 5 قطع أراض، بأنشطة (عمراني متكامل ـ تجاري إداري ـ مدارس)، وفي مدينة 6 أكتوبر، تم تخصيص 5 قطع أراض، بأنشطة (عمراني مختلط ـ تجاري إداري ـ طبي ـ محطة خدمة وتموين سيارات)، وفي مدينة العاشر من رمضان، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط صناعي، وفي مدينة الشيخ زايد، تم تخصيص 4 قطع أراض، بأنشطة (تجاري إداري ـ طبي)، وفي مدينة السادات، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط (تجارى إداري ـ صناعي).



وأضاف وزير الإسكان أنه في مدينة بدر تم تخصيص 8 قطع أراض، بأنشطة (تجاري إداري ـ قاعة أفراح)، وفي مدينة الشروق تم تخصيص 4 قطع أراض، بأنشطة (تجاري ـ إداري ـ طبي ـ حضانة)، وفي مدينة 15 مايو تم تخصيص قطعتي أرض بنشاط (مستشفى ـ مدرسة)، وفي مدينة برج العرب الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراض بأنشطة (عمراني متكامل ـ صناعي)، وفي مدينة دمياط الجديدة، وتم تخصيص قطعة أرض بنشاط حضانة.



وأوضح أنه في مدينة أكتوبر الجديدة، تم تخصيص 4 قطع أراض، بأنشطة (تجاري ـ صناعي)، وفي مدينة المنصورة الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط طبي، وفي مدينة النوبارية الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط تجاري، وفي مدينة الفيوم الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط (تجاري سكني ـ عمراني مختلط)، وفي مدينة سوهاج الجديدة، تم تخصيص 7 قطع أراض، بأنشطة (عمراني متكامل ـ تجاري إداري سكني ـ طبي ـ ناد اجتماعي ـ مركز خدمة سيارات).



وأشار الوزير إلى أنه في مدينة أسيوط الجديدة، تم تخصيص 6 قطع أراض، بأنشطة (سكني تجاري إداري ـ مخبز)، وفي مدينة أسوان الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط (سكني تجاري إداري)، وفي مدينة أخميم الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط محطة خدمة وتموين سيارات، وفي مدينة العبور الجديدة، تم تخصيص قطعة أرض، بنشاط مكتب بريد، وفى مدينة قنا الجديدة، تم تخصيص قطعتي أرض، بنشاط (عمراني مختلط).



الى ذلك، أصدر وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية د.عاصم الجزار، قرارا بتولي وليد فاروق سعيد البارودي، مهام وظيفة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان بالمستوى الوظيفي «الممتاز» بموازنة الهيئة التابعة للوزارة، وتكون له السلطات المقررة لشاغل تلك الوظيفة.



وذكرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ـ في بيان، ـ أن القرار ينفذ اعتبارا من امس الأحد الموافق 9 أبريل الجاري، ولمدة عام.