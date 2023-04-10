نجح نجم نادي الكويت للفروسية علي جاسم الخرافي في الفوز بلقب النسخة الثانية من دوري الاتحاد الكويتي للفروسية ليحافظ بذلك على اللقب الذي انتزعه في الموسم الماضي، ليسجل اسمه بحروف من ذهب بفوزه بلقب أول نسختين من الدوري ويهدي ناديه الصدارة عن جدارة واستحقاق.



وبعد ختام الجولة الثامنة الأخيرة للدوري جاء الخرافي أولا في الترتيب النهائي للبطولة برصيد 199 نقطة، فيما جاء الفارس عبدالرحمن الفزيع ثانيا برصيد 165 نقطة وحل الفارس غازي الجريوي في المركز الثالث برصيد 111 نقطة.



وفي شوط الجائزة الكبرى على ارتفاع 145 سم، نجح الخرافي في حصد المركز الأول بزمن 79.36 ثانية دون نقاط جزاء، حيث حقق أسرع زمن، وهو الفارس الوحيد الذي لم يحصل على نقاط جزاء ليفوز باللقب، تلاه عبدالرحمن الفزيع وعناز العناز، كما حقق الخرافي المركز الرابع أيضا، وقام رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات ومسؤول الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات في بنك برقان طلال العيار والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في شركة زين للاتصالات وليد الخشتي بتكريم الفائزين، كما تم تكريم الرعاة في ختام البطولة.



وعبر الفارس علي الخرافي عن سعادته بالفوز بلقب الدوري قائلا: «لله الحمد توفقت في الفوز بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي بعد الفوز بلقب 5 جولات من أصل 8 جولات للبطولة التي أقيمت وسط منافسه قوية من الفرسان والفارسات».



من جانبه، أوضح رئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود جوهر حيات أن الاتحاد نجح في تنظيم بطولة الدوري للموسم الثاني على التوالي بفضل الدعم المقدم من الهيئة العامة للرياضة وشركات القطاع الخاص، مشيدا بالحضور الجماهيري الكبير الذي تفاعل مع بطولة الدوري وبارك للفارس الخرافي تحقيق اللقب.