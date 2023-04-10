القاهرة - ناهد إمام



أطلقت جمهورية مصر العربية اليوم رسميا «الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة 2023-2027» كخارطة طريق مشتركة للصحة الواحدة بين وزارات الصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والبيئة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية في مصر ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) في مصر، كما شاركت في إعداد الوثيقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التنمية المحلية بالإضافة إلى هيئة الدواء المصرية والهيئة القومية لسلامة الغذاء.



وقد تم إطلاق هذا الإطار لأول مرة في مصر خلال فعالية رفيعة المستوى عقدت بحضور عدد من ممثلي الوزارات والهيئات الوطنية ومنظمات الأمم المتحدة والسفارات.



ونهج «الصحة الواحدة» هو نهج يقر بالارتباط الوثيق بين صحة الإنسان والحيوان والبيئة ويدعو إلى العمل المشترك بين تلك القطاعات لتحقيق نتائج صحية أفضل يمكنها أن تسهم بشكل فعال في منع التهديدات الصحية العالمية والتنبؤ بها والاستجابة لها مثل جائحة كوفيد-19.



من جانبه، أكد د.خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان - في كلمته خلال مؤتمر لإطلاق الإطار الاستراتيجي القومي للصحة الواحدة - أن تفعيل «نهج الصحة الواحدة» بات ضرورة ملحة على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، بما يضمن توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للإنسان، جنبا إلى جنب مع الحفاظ على صحة الحيوان والبيئة.



ووجّه عبدالغفار الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، نظرا لجهوده المبذولة وحرصه على الدفع بقوة، لتذليل أي تحديات قد تواجه القطاع الصحي المصري، كما توجه بالشكر إلى د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لإسهاماته المستمرة في الارتقاء بالمنظومة الصحية، مثمنا جهود التعاون والعلاقات بين الدولة المصرية، ومختلف منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الصحة العالمية.



واستعرض الوزير، رؤية مصر لتحقيق «نهج الصحة الواحدة»، وخطة العمل والمسؤوليات المشتركة بين الوزارات والجهات المعنية، لتنفيذ مفهوم الصحة الواحدة، ومؤشرات المتابعة والتقييم، لمواجهة التهديدات الصحية المشتركة بين الإنسان والحيوان والبيئة، بما يضمن استدامة النظم الصحية والبيئية.



وقال إن جمهورية مصر العربية عكفت على تقديم كافة سبل وآليات الدعم للمساعد في الدفع باتجاه تفعيل مفهوم الصحة الواحدة، وذلك خلال مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ في دورته الـ 27 التي عقدت برئاسة مصر في مدينة شرم الشيخ خلال عام 2022، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية بهذا الشأن الصحي.



وأشار إلى أن النظام الصحي أو غيره من النظم الفردية لا يمكنه وحده التصدي لمواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، مثمنا الخطط التشاركية بين كافة الشركاء المعنيين، للتكاتف معا لتفعيل مفهوم الصحة الواحدة، مؤكدا ضرورة استمرار جهود التشارك للحفاظ على هذا الإنجاز القومي، وضمان توفير حياة صحية شاملة لكافة شعوب العالم.



واختتم د.خالد عبدالغفار كلمته بتهنئة الحاضرين والمشاركين بالانتهاء من هذا الإطار الاستراتيجي القومي، داعيا كل الشركاء للمضي قدما في طريق تفعيل استراتيجية «الصحة الواحدة» من خلال العمل على وضع خطة عمل تنفيذية تضمن تطبيقه من أجل تحقيق الهدف الأوحد، بتوفير حياة صحية كريمة لكل مواطن مصري، وحماية البشرية من أي تهديدات صحية.