قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن تقرير الوظائف الأميركي الذي تترقبه الأسواق، كشف عن نمو الوظائف بوتيرة معتدلة في مارس الماضي، حيث أضاف الاقتصاد 236 ألف وظيفة الشهر الماضي، بانخفاض عن البيانات المعدلة لشهر فبراير والبالغة 326 ألف وظيفة، فيما جاء أقل بكثير من المستويات المسجلة في يناير والبالغة 472 ألف وظيفة.



وأشار التقرير إلى أنه في ذات الوقت، انخفض معدل البطالة إلى 3.5%، وهو أعلى بقليل من أدنى مستوياته المسجلة منذ عدة عقود، بينما ظل نمو الأجور ثابتا، إذ ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% إضافية في مارس بعد زيادة نسبتها 0.2% في فبراير.



وعلى أساس سنوي، نمت الأجور بنسبة 4.2%، وجاءت تلك البيانات في أعقاب صدور بعض البيانات الأخرى التي أظهرت مؤشرات دالة على أن الجهود التي بذلها مجلس الاحتياطي الفيدرالي على مدار العام لكبح التضخم بدأت تلقي بظلالها على سوق العمل المعروف بقوته تاريخيا.



وخلال الشهر الماضي، رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة بمقدار 0.25 نقطة أساس، في الوقت الذي أشار فيه إلى أنه على وشك التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة نظرا للاضطرابات التي يمر بها القطاع المصرفي.



ورفع البنك المركزي حتى الآن سعر الفائدة بمقدار 475 نقطة أساس من مستوى قريب من الصفر في مارس 2022 إلى النطاق الحالي 4.75-5%، ويرى معظم المسؤولين أن يتراوح نطاق مستوى الذروة ما بين 5% و5.25% خلال العام الحالي ويتوقعون عدم خفض سعر الفائدة حتى عام 2025.



كما تشير العديد من التوقعات إلى تراجع سوق الوظائف في النصف الثاني من عام 2023، الأمر الذي سيضطر معه الاحتياطي الفيدرالي إلى البدء في خفض أسعار الفائدة لتجنب إغراق الاقتصاد في ركود عميق، إلا أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، عارض تلك الفرضية.



ومن العوامل التي تسهم في تعقيد التوقعات بالنسبة للفيدرالي مدى الصدمة الاقتصادية التي أحدثتها الاضطرابات المصرفية الأخيرة. وأشار باول، إلى جانب عدد من المسؤولين الآخرين، إلى أنه من المحتمل حدوث أزمة ائتمانية مع انسحاب المقرضين، وإن كان حجم التأثيرات غير مؤكد بعد.



رد فعل الأسواق



وأشار تقرير الوطني إلى أن بيانات الوظائف الأميركية وضعت السندات الحكومية تحت ضغوط بيعية مكثفة، حيث ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لتقارب نحو 4.13%، بينما ارتفعت عائدات السندات لأجل 10 سنوات إلى 3.54%.



وكانت أسواق الأسهم مغلقة يوم الجمعة، إلا أن أسعار سوق العقود الآجلة تشير إلى اعتقاد المستثمرين أن الفيدرالي قد نفذ آخر رفع لسعر الفائدة خلال هذه الدورة. وارتفع مؤشر الدولار لينهي آخر تداولات الأسبوع مرتفعا بنسبة 0.15%، ما دفع اليورو والجنيه الإسترليني للانخفاض.



أما على صعيد السلع الأساسية، فقد جذب الذهب بعض الاهتمام، واستقرت الأسعار فوق مستوى 2000 دولار للأوقية على الرغم من اقتراب معدلات فائدة الودائع بالدولار لليلة واحدة من 5%،



من جهة أخرى، ارتفعت أسعار النفط بعد أن أعلنت السعودية وبعض المنتجين الآخرين من الأعضاء في الأوپيك وحلفائها عزمهم القيام بخفض مفاجئ لحصص الإنتاج.



وزاد القرار من المخاوف المتعلقة بالتضخم العالمي ما أدى إلى ارتفاع سعر مزيج خام برنت إلى أعلى مستوياته المسجلة في 4 أسابيع عند 86.44 دولارا.



البيانات تعزز مخاوف الركود



وكشفت بيانات أخرى الأسبوع الماضي تراجع نشاط الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة في مارس مع انخفاض الطلبيات الجديدة. إذ انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات إلى 46.3 الشهر الماضي مقابل 47.7 في فبراير، ليصل بذلك إلى أدنى مستوياته المسجلة منذ مايو 2022. وبخلاف فترة جائحة كوفيد-19، تعتبر تلك القراءة هي الأضعف منذ منتصف عام 2009، وظل مؤشر مديري المشتريات في منطقة الانكماش للشهر الخامس على التوالي، ولم تتجاوز أي من مكونات المؤشر الحد التوسعي البالغ 50 في مارس.



وفي ذات الوقت، انخفضت قراءة مؤشر مديري المشتريات غير الصناعي الصادر عن معهد إدارة التوريدات، والذي يمثل جزءا أكبر بكثير من الاقتصاد، إلى 51.2 الشهر الماضي مقابل 55.1 في فبراير.



وكان المؤشر قد تعافى على مدار الشهرين الأولين من العام الحالي، لكنه لم يتمكن من الحفاظ على تلك المكاسب بنهاية الربع الأول من العام، إلا أنه وعلى الرغم من ذلك، فإن أي قراءة فوق حاجز 50 تشير إلى تسجيل نمو. ويكشف التقرير عن أن طلب المستهلكين على الخدمات لا يزال قويا، إلا أنه يتحرك في الاتجاه الصحيح فيما يتعلق بجهود الاحتياطي الفيدرالي لكبح التضخم.



الاحتياطي الأسترالي يوقف رفع الفائدة



أبقى بنك الاحتياطي الأسترالي معدل سياسته دون تغيير عند 3.6% الأسبوع الماضي، مما وفر إغاثة للأسر والشركات المثقلة بالديون بعد رفع سعر الفائدة بمعدل تراكمي بلغ 350 نقطة أساس منذ مايو الماضي. وأدرك البنك المركزي الفارق الزمني الذي يصاحب عملية تشديد السياسة النقدية، مشيرا إلى أن التأثير الكامل للزيادات لم يشعر به الاقتصاد بعد. ويأتي القرار في أعقاب التحديث الأخير الصادر عن مكتب الإحصاءات الأسترالي الذي أظهر ارتفاع التضخم بنسبة 6.8% في فبراير، أي منخفضا من 8.4% في ديسمبر، لكنه لا يزال أعلى بكثير من النطاق المستهدف البالغ 2-3% الذي حدده بنك الاحتياطي الأسترالي. ويفترض البنك المركزي أن التضخم قد بلغ ذروته، وأنه سيتراجع إلى 3% في عام 2025. وبالنظر إلى سوق العمل، تظل الأوضاع مشددة مع تراجع معدل البطالة إلى 3.5% في فبراير. وعلى الرغم من التوقف المؤقت عن رفع أسعار الفائدة، أكد محافظ بنك الاحتياطي الأسترالي فيليب لوي مجددا أن المزيد من تدابير تشديد السياسة النقدية ليس بعيدا عن الطاولة ويمكن اعتباره لضمان عودة التضخم إلى المستوى المستهدف.



المركزي النيوزيلندي يرفع الفائدة



في الوقت الذي بدأت فيه البنوك المركزية الأخرى تطبيق سياسات نقدية أقل تشددا، رفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة بشكل غير متوقع بمقدار 50 نقطة أساس، وحافظ على وتيرة التشديد حتى مع توجه الاقتصاد نحو الركود. ورفعت لجنة السياسة النقدية في البنك الاحتياطي سعر الفائدة الرسمي من 4.75% إلى 5.25%، مما فاجأ معظم الاقتصاديين الذين توقعوا رفعها بمقدار 25 نقطة أساس. وقال بنك الاحتياطي النيوزيلندي في بيان: «وافقت اللجنة على أن سعر الفائدة الرسمي يجب أن يكون عند مستوى يقلل التضخم وتوقعات التضخم إلى النطاق المستهدف على المدى المتوسط. لا يزال التضخم مرتفعا ومستمرا، والتوظيف يتجاوز الحد الأقصى لمستواه المستدام». وكان معدل التضخم قد وصل إلى 7.2% في الربع الرابع من العام الماضي، وتوقع الاحتياطي النيوزيلندي في فبراير أن يتباطأ إلى 5.3% بنهاية عام 2023، وقفز الدولار النيوزيلندي على خلفية تلك الأخبار.