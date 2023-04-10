كشفت تقارير إعلامية عن أن الحرس الثوري الإيراني كان يعد لهجمات ضد مصالح إسرائيلية، قالت رويترز إنها كانت ستتم عبر طائرات مسيرة ضد سفن إسرائيلية في بحر العرب والخليج العربي. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين غربيين أن الضربات الوشيكة استدعت تحرك واشنطن لردعها عبر إرسال الغواصة النووية «يو اس اس فلوريدا» الى المنطقة.



وذكرت أن الجيش الأميركي والاستخبارات الإسرائيلية حذرا من أن الحرس الثوري الإيراني يحضر لهجمات على سفن تجارية مدنية إسرائيلية، وأن البحرية الأميركية ارسلت الغواصة الحاملة لصواريخ موجهة إلى منطقة الشرق الأوسط بعد يوم واحد من هذا التحذير.



وقال مسؤولون أميركيون إن الهدف من نشر الغواصة الأميركية ردع إيران والحفاظ على استقرار أحد أكثر ممرات الشحن ازدحاما في العالم.



من جهتها، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين أن الإدارة الأميركية تلقت معلومات تفيد بأن إيران تخطط لتنفيذ هجمات في المنطقة قريبا.



وقالت الصحيفة إن إرسال الولايات المتحدة الغواصة «يو إس إس فلوريدا» إلى الشرق الأوسط بمنزلة استعراض للقوة، وكجزء من تحرك أوسع يقوم به الپنتاغون لتعزيز القوات الأميركية في المنطقة بعد تعرضها لعدة هجمات نفذتها الميليشيات المدعومة من إيران في المنطقة.



وكانت البحرية الأميركية أعلنت أن الغواصة التي تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة اتجهت إلى الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأميركي الذي يتخذ من البحرين مقرا له.