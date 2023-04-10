أحمد مغربي



قالت مصادر نفطية مسؤولة لـ«الأنباء» إنه تم اعتماد الزيادة السنوية للعاملين في القطاع النفطي، وذلك بعد الانتهاء من التقييم السنوي لموظفي مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة، حيث من المقرر ان يتم الصرف مع رواتب شهر أبريل الجاري، والمتوقع إيداعها قبل عطلة عيد الفطر المبارك.



وكشفت المصادر عن أنه بناء على التقييم السنوي تم منح الزيادة السنوية للعاملين والتي تتراوح بين 2.5% كحد أدنى لتقييم «ضعيف جدا» و9% كحد أقصى لتقييم «ممتاز مرتفع»، وذلك على أساس الراتب، كما هو معمول به في السنوات السابقة.



وذكرت أن توزيع نسب العاملين على مستويات الأداء كانت كالتالي: 15% من إجمالي العمال (امتياز) و70% من الإجمالي (جيد جدا) و15% (جيد وما دون).