

مفرح الشمري



فقدت الحركة الفنية الكويتية والخليجية الفنان الكوميدي القدير فيصل بوغازي بعد صراع طويل ومرير مع المرض، حيث شيع عصر أمس في مقبرة الصليبخات بحضور عدد كبير من ذويه وأقاربه وأصدقائه ورفاق دربه في المجال الفني.



وبرحيل «الطيب» فيصل بوغازي تكون الساحة الفنية فقدت فنانا من طراز فريد كان يتعامل مع الناس بكل أريحية يتألم لآلامهم ويفرح لفرحهم ويرسم الابتسامة الصادقة على شفاههم، لأنه «إنسان» يعرف كيف يتعامل مع من حوله بقلبه الطيب الذي لا يعرف الحقد والحسد، قلب يحب الجميع دون استثناء. الفنان الراحل فيصل بوغازي استطاع أن يرسم له خطا متوازنا في مسيرته الفنية منذ دخوله للمجال الفني عام 1987 وذلك حتى لا يمل منه جماهيره فهو يختار أعماله التلفزيونية والمسرحية بدقة.



«الأنباء» تتقدم بأحر المواساة والتعازي الى أهل الفقيد، سائلة المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويغفر له ويدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.



(إنا لله وإنا إليه راجعون).