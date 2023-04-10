

أصبح وريث شركة مشروبات الطاقة «ريد بل» مارك ماتشيتز، أغنى شخص في العالم في عمر الـ 30، وذلك بعد أن ورث 49% من الشركة عندما توفي والده في أكتوبر الماضي، وفقا لقائمة «فوربس» للمليارديرات 2023.



ويبلغ صافي ثروة ماتشيتز 34.7 مليار دولار، لكن هيمنته على هذه الفئة من المليارديرات لن تدوم طويلا، حيث سيبلغ من العمر 31 عاما الشهر المقبل، وقد شارك والده النمساوي ديتريش ماتيشيتز في تأسيس «Red Bull» في عام 1984، وارتفعت إيرادات الشركة بمقدار الربع تقريبا في 2022 بعد أن باعت 11.6 مليار علبة من مشروب الطاقة على مستوى العالم، حسبما أفادت «بلومبرغ» في يناير.



وتضم قائمة فوربس لهذا العام 15 مليارديرا تبلغ أعمارهم 30 عاما أو أقل، والتي استخدمت أسعار الأسهم وأسعار الصرف اعتبارا من 10 مارس لحساب الثروات الشخصية لأغنى أغنياء العالم، والذين يبلغ صافي ثروتهم الإجمالية 64 مليار دولار، وفقا لما اطلعت عليه «العربية.نت».



وقد ورث 11 منهم ثروتهم، فيما جاءت 4 منهم من رواد الأعمال العصاميين، وواحد على الأقل ترك الكلية واثنان في سن المراهقة، وتمثل المجموعة معا 0.6% فقط من إجمالي 2640 مليارديرا تم إدراجهم في قائمة هذه السنوات، حسبما قالت «فوربس».



وكان أحدث ملياردير مراهق في العالم وثاني أغنى المليارديرات في قائمة «فوربس»، هو كليمنتي ديل فيكيو الذي يبلغ من العمر 18 عاما، حيث ورث 3.5 مليارات دولار (مع شقيقين) من والده ليوناردو ديل فيكيو، الملياردير المؤسس لمجموعة «Luxottica» الإيطالية، صاحبة العلامات التجارية الشهيرة أمثال: «Sunglass Hut»، و«Ray-Ban»، و«Oakley».



فيما كان قطب سمك السلمون غوستاف ماغنار ويتزو، 29 عاما، هو رابع أغنى أغنياء في القائمة بصافي ثروة قدرها 2.7 مليار دولار، حيث ورث ما يقرب من نصف شركة عائلته النرويجية لزراعة أسماك السلمون «SalMar»، لكنه لا يشارك في هذا المجال. وبدلا من ذلك، فهو مستثمر في مجال التكنولوجيا، وفقا لمجلة فوربس.



واحتل الألماني كيفن ديفيد ليمان (20 عاما) المركز الخامس بثروة قدرها 2.3 مليار دولار، وفي سن الرابعة عشرة، ورث ليمان حصة 50% في سلسلة الكيمياء «dm-drogerie» من والده، على الرغم من أنها ظلت تحت الوصاية حتى عيد ميلاده الثامن عشر.