

شريف حمدي



تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بشكل جماعي بنهاية جلسة امس، وذلك على وقع عمليات بيع استهدفت بشكل لافت الأسهم القيادية بالسوق الأول، حيث استهلت الجلسة تعاملاتها على تباين في الأداء.



وبنهاية الجلسة انخفضت المؤشرات بضغط من 8 قطاعات تصدرها «الصناعية» بنسبة 1.3%، وكان قطاع البنوك من القطاعات الضاغطة على مؤشر السوق الأول من خلال عمليات بيع هوت بعدد من الأسهم بنسب متباينة.



ويبدو أن المرحلة الحالية ستشهد عمليات ضغط على الأسهم المتوقع أن تفصح خلال الفترة القليلة المقبلة عن بيانات الربع الأول، وذلك استعدادا لعمليات تجميع استباقية لنتائج الربع الأول، وهو ما يفسر التراجع في أسعار الأسهم القيادية وخاصة البنكية كونها أول من يعلن عن النتائج في كل فترة مالية.



وبناء على الضغوط البيعية خسرت القيمة السوقية لبورصة الكويت امس 424 مليون دينار بنسبة 0.9%، لتسجل القيمة 44.189 مليار دينار انخفاضا من 44.613 مليار دينار بنهاية جلسة ختام الأسبوع الماضي.



وانخفضت السيولة المتدفقة للسوق بنسبة 21% بمحصلة 21.8 مليون دينار تراجعا من 27.5 مليون دينار في جلسة الخميس الماضي، وبدا جليا أن مستويات السيولة أخذت في التراجع مقارنة مع الأسبوع الماضي الذي شهدت فيه السيولة ارتفاعات كبيرة تخطت الـ 40 مليون دينار، ووصلت في بعض الجلسات لـ 50 مليون دينار، وهي سيولة مرتفعة نسبيا خلال تعاملات شهر رمضان، وحظيت اسهم بيتك وأجيليتي وبوبيان وزين والوطني بالنصيب الأكبر من هذه السيولة.



وشهدت أحجام التداول تراجعا بنسبة 15% من خلال تداول 73 مليون سهم مقارنة مع 86 مليون سهم، نفذت من خلال 5729 صفقة.



وتراجعت أسعار 64 سهما بنهاية جلسة امس مقابل ارتفاع القيمة السوقية لـ 29 سهما، فيما استقرت أسعار 20 سهما، ولم يجر التداول على أسهم 39 شركة.



وخسر مؤشر السوق الأول 1.08% بفقد 83 نقطة ليصل إلى 7641 نقطة، كما خسر مؤشر السوق الرئيسي 0.36% بخسارة 19 نقطة ليصل إلى 5436 نقطة، وخسر مؤشر السوق العام 0.95% بتراجعه 66 نقطة ليصل إلى 6902 نقطة.