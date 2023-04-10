

أعلن بنك وربة عن إطلاق فعاليته على عالم الواقع المعزز «Warba World» كجزء من خطته الجريئة للتحول الرقمي والابتكار، حيث تعد المبادرة الرقمية الفريدة بالتنشيط التسويقي الأولى من نوعها بالكويت وتقدم نكهة محلية إلى جانب مواد تعليمية تتراوح بين أسئلة مصرفية بسيطة وحقائق عامة لاستعراض بداية التثقيف المالي للجميع، العملاء وغير العملاء على حد سواء.



ويمكن للجميع المشاركة بالمغامرة مع عدم الحاجة إلى تنزيل أي تطبيق، كما يمكن للاعبين الانتقال مباشرة واختيار الصورة الرمزية الخاصة بهم، والتي تنقلهم إلى نسخة مذهلة ثلاثية الأبعاد لمدينة الكويت، وكلها مدعومة بتقنية الواقع المعزز. وأثناء استكشافهم لهذه المدينة الافتراضية، وسيواجه المشاركون مجموعة من النقاط المثيرة للاهتمام، كل منها تفتح مهمة جديدة، حيث ستكون الإجابة الصحيحة عن هذه التحديات هي مفتاح النجاح، لأنها تكسب اللاعبين مزيدا من الوقت على ساعة العد التنازلي وتساعدهم على تجنب الوقوع في مأزق قبل إكمال المهمة.



لكن هذه التجربة لا تتعلق فقط بالمتعة والألعاب، بل إنها مصممة أيضا لرفع الثقافة المالية، مما يجعلها تجربة رائدة بجدارة، حيث يخطط بنك وربة لتحديث وتعزيز عالم وربة باستمرار، من خلال ميزات ومواقع وتحديات جديدة تمت إضافتها بمرور الوقت.



وفي هذا الصدد، قال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في وربة أيمن المطيري: «مبادرة الواقع المعزز هذه على الويب ليست فريدة من نوعها فحسب، ولكنها تخدم أيضا غرضا مهما، ونحن فخورون بأن نقول إن شراكتنا مع Aircards أدت الى تطوير عالم باهر ينشر الثقافة المالية عبر اللعب مع عالم وربة، كما يمكن للاعبين تعلم كيفية إدارة شؤونهم المالية بطريقة ممتعة».



من جانبه، قال لويس كولينز، الرئيس التجاري في Aircards: نحن متحمسون للغاية للشراكة مع بنك وربة في هذا النشاط XR التسويقي المثير تحت مسمى «عالم وربة». وأكد أن المبادرة الرمضانية هي مثال رائع على استخدام التكنولوجيا المبتكرة لإشراك المستهلكين بطريقة جديدة ومثيرة، ولقد سعدنا بالعمل مع فريق بنك وربة الرائع ونتطلع إلى مواصلة شراكتنا من خلال وظائف وإصدارات جديدة.