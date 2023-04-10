

استقبلت إمارة دبي نحو 3.1 ملايين زائر دولي خلال شهري يناير وفبراير الماضيين، بزيادة قدرها 41.6% مقارنة بنحو 2.19 مليون زائر في الفترة المقابلة من العام 2022.



وكشفت بيانات دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن أن منطقة أوروبا الغربية شكلت ما نسبته 22% من عدد الزوار الدوليين لدبي، فيما شكلت منطقتا دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب آسيا ما نسبته 16% من إجمالي الزوار لكل منهما، وبلغت حصة منطقة روسيا ورابطة الدول المستقلة وأوروبا الشرقية نسبة 15%، فيما وصلت حصت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 14%.



واستحوذت الأميركتان على نسبة 7% من إجمالي نسبة الزوار الدوليين حسب المنطقة، وساهمت كل من منطقة شمال وجنوب شرق آسيا بنسبة 6%، وأفريقيا 4%، فيما بلغت نسبة الزوار من منطقة «أسترالاسيا» 2% وفقا لـ «وام».



وجاءت الهند في صدارة قائمة أبرز الأسواق الموفدة لزوار دبي، بنحو 401 ألف زائر بزيادة 130%، ثم روسيا 229 ألف زائر بنمو 67% وعمان 201 ألف زائر بارتفاع 106%، والمملكة المتحدة 196 ألف زائر بنمو 18%، والسعودية 183 ألف زائر، وألمانيا 134 ألف زائر، بزيادة 74%، والولايات المتحدة 132 ألف زائر بارتفاع 69%.



وارتفع عدد المنشآت الفندقية في دبي إلى 813 منشأة بنهاية فبراير الماضي، بزيادة 7% مقارنة بنحو 763 منشأة في نهاية فبراير 2022، لمواكبة النمو السريع لقطاع السياحة والارتفاع الكبير في أعداد الزوار الدوليين.