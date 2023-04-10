

انطلاقا من مسؤوليته الاجتماعية، قام البنك التجاري الكويتي برعاية حفل قرقيعان في مدرسة هوب للاحتياجات الخاصة في مبنى المدرسة بمنطقة شرق، وذلك ضمن برنامج التجاري الاجتماعي خلال شهر رمضان الفضيل.



وفي هذا السياق، صرحت نائب المدير العام قطاع التواصل المؤسسي أماني الورع قائلة: جاءت هذه الرعاية ضمن برنامج الرعاية الاجتماعية الذي سبق أن وضعه البنك للاهتمام بذوي الهمم، والذي من شأنه تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية للبنك تجاه هذه الفئة من ذوي الهمم والجديرة بكل رعاية وتقدير، مبينة حرص التجاري على المشاركة في مثل هذه الاحتفالات ورعايتها، حيث إن مناسبة القرقيعان تعد إحدى العادات التراثية القديمة، وإن إحياءها يسهم في المحافظة على التراث الكويتي والهوية الكويتية.



من جانبها، أكدت رئيس إدارة التسويق/ قطاع الخدمات المصرفية للأفراد بدور بوخمسين أن رعاية البنك لهذه الفعالية تأتي ضمن الأنشطة العديدة التي قام البنك برعايتها خلال شهر رمضان بما يعكس اهتمام البنك بجميع شرائح المجتمع وعلى وجه الخصوص ذوي الهمم وأصحاب الاحتياجات الخاصة.