محمد القطان: الخدمة تضمن للعملاء الوصول السريع لحساباتهم وإجراء معاملاتهم بسرعة وسهولة

رحلة «الخليج» للتطور الرقمي وفرت أفضل وأرقى الخدمات بالموقع الإلكتروني والتطبيق الجديد

نسير بخطى ثابتة نحو الريادة الرقمية عبر خدمات «الأونلاين» وتطبيق الهواتف الذكية والفروع

توفير حلول تكنولوجية حديثة وتعزيز مفهوم الأداء المتميز للموظفين ضمن مبدأ التفاعل والمشاركة



في إطار خطته للتحول الرقمي التي تتواصل بنجاح، وضمن استراتيجية 2025 التي تستهدف تكريس مكانته كبنك للمستقبل، أعلن بنك الخليج عن توفير أول جهاز صراف آلي تفاعلي ITM من السيارة في فرع شرق بشارع أحمد الجابر، ليكون بذلك أول بنك في الكويت يوفر تلك الخدمة لعملائه، كما يوفر الجهاز خدمة الصراف الآلي التقليدية للعملاء، ما يجعله كذلك أول جهاز في الكويت يوفر الخدمتين معا من خلال خدمة السيارات.



وأوضح البنك في بيان صحافي أن الخدمة الجديدة توفر للعملاء القدرة على الوصول السريع إلى حساباتهم وإجراء المعاملات المصرفية التي يطلبونها، بكل سهولة وراحة، دون عناء البحث عن مواقف أو حتى الحاجة إلى الخروج من السيارة في ظل الظروف المناخية المختلفة.



وفي هذا السياق، قال مدير عام الخدمات المصرفية الشخصية محمد القطان إن الخليج يسير بخطى ثابتة نحو الريادة الرقمية في القطاع المصرفي، عبر رحلة التحول الرقمي الشامل في مختلف الخدمات، عبر توفير الحلول التكنولوجية الحديثة، وتعزيز مفهوم الأداء المتميز للموظفين، المرتكز على مبدأ التفاعل والمشاركة، وتبني أعلى المعايير العالمية في ممارسات إدارة المخاطر.



وبين القطان أن رحلة التطور الرقمي في بنك الخليج شملت توفير أفضل وأرقى الخدمات، من خلال الموقع الإلكتروني «أونلاين»، والتطبيق الجديد كليا على الهواتف الذكية، وعبر الفروع المنتشرة في مختلف مناطق الكويت، ما جعل الخدمات المصرفية السهلة أكثر سهولة وبساطة وأمانا وفعالية من أي وقت مضى.



وأشار إلى أن بنك الخليج كان من أوائل البنوك في الكويت، التي أطلقت أجهزة الصراف الآلي التفاعلية عبر العديد من فروعه لتمكين العملاء من إجراء معاملاتهم اليومية بسرعة وسهولة لما تتضمنه الأجهزة من تكنولوجيا متطورة وتوافر ممثلي خدمة العملاء لفترة أطول دون دخول الفرع وانتظار الدور.



ويوفر الصراف التفاعلي للعميل العديد من التسهيلات، منها السحب والإيداع النقدي، وكذلك تجاوز الحد اليومي المسموح به للسحوبات والإيداعات، ليصل إلى 5 آلاف دينار، وحرية اختيار فئات الأوراق النقدية من دينار إلى 20 دينارا، واستخدام البطاقة المدنية بدلا من بطاقة السحب الآلي، فضلا عن توافر الخدمة من الساعة 08:00 صباحا حتى الساعة 11:30 مساء، إلى جانب توجيه الاستفسارات والحصول على الردود من موظفي جهاز الصراف الآلي التفاعلي من خلال مكالمات فيديو.



كما يوفر جهاز الصراف الآلي التفاعلي خدمات التحويل بين الحسابات، ومدفوعات بطاقات الائتمان، والبطاقات مسبقة الدفع، وفتح حساب الدانة، وتحديث بيانات اعرف عميلك، وتفعيل خدمة الرسائل القصيرة، وإيقاف بطاقة الصراف الآلي/ بطاقة الائتمان.



يذكر أن خدمة الصراف الآلي التفاعلي «ITM» متوافرة حاليا داخل عشرة أفرع، إلى جانب فرع شرق وهي: الفرع الرئيسي وبرج كريستال والجابرية والشعب والعدان والسلام (جنوب السرة) والفحيحيل (مجمع الكترونيات الغانم) وحولي ومطار الكويت الدولي (T1) ومشرف.



وتتمثل رؤية «الخليج» في أن يكون البنك الرائد في الكويت، من خلال إشراك موظفيه في العمل ضمن بيئة شاملة ومتنوعة توفر خدمة ممتازة العملاء، مع الحرص على خدمة المجتمع بشكل مستدام، بفضل الشبكة الواسعة من الفروع والخدمات الرقمية المبتكرة، يتمكن بنك الخليج من منح عملائه حق اختيار كيفية ومكان إتمام معاملاتهم المصرفية، مع ضمان الاستمتاع بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة.



ويلتزم بنك الخليج بدعم الاستدامة على المستوى المجتمعي، الاقتصادي، والبيئي، عبر مبادرات يتم اختيارها وتحديدها استراتيجيا بما يعود بالنفع على البنك بشكل خاص، وعلى البلاد بشكل عام.

ويدعم بنك الخليج رؤية الكويت 2035 «كويت جديدة»، ويعمل مع الجهات المختلفة لتحقيقها على أرض الواقع.



6 تسهيلات يوفرها الصراف الآلي التفاعلي



1 - السحب والإيداع النقدي.



2 - تجاوز الحد اليومي المسموح به للسحوبات والايداعات، ليصل إلى 5 آلاف دينار.



3 - حرية اختيار فئات الأوراق النقدية من دينار إلى 20 دينارا.



4 - استخدام البطاقة المدنية بدلا من بطاقة السحب الآلي.



5 - توافر الخدمة من الساعة 08:00 صباحا حتى الساعة 11:30 مساء.



6 - توجيه الاستفسارات والحصول على الردود من خلال مكالمات فيديو.