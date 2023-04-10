

في إطار سعيه المستمر لتقديم أفضل الحلول التمويلية والعروض المميزة والحصرية بالإضافة إلى إطلاق المنتجات والخدمات الجديدة التي تناسب كل احتياجات العملاء وتلبي جميع متطلباتهم المصرفية، أعلن بنك الكويت الوطني عن توفير بطاقات ائتمانية فريدة للشركات التجارية تعد الأولى من نوعها في الكويت التي تقدم حلولا مالية للأعمال، حيث تشمل البطاقات الجديدة:



- بطاقة Executive Visa Signature الوطني الائتمانية والتي تتميز بتصميمها المعدني وتقدم استرجاعا نقديا 1.5%.



- بطاقة Commercial Visa Signature الوطني الائتمانية والتي تقدم استرجاعا نقديا 1.5%.



- بطاقة Commercial Visa Platinum الوطني مسبقة الدفع والتي تقدم استرجاعا نقديا 1%.



ويمكن التقديم بسهولة على بطاقات الشركات التجارية من خلال خدمة الوطني عبر الإنترنت للشركات أو من خلال مسؤول الحساب، ولأول مرة في الكويت سيكون بإمكان العملاء الحصول على استرجاع نقدي غير محدود 1.5% على البطاقات الائتمانية و1% على البطاقة مسبقة الدفع كما ستوفر البطاقات الجديدة مزايا فريدة تشمل بطاقات افتراضية تمكن العملاء من الوصول إلى الأموال بسهولة، مع حماية رقم البطاقة الحقيقي. علما بأن البطاقات مجانية ومعفاة من الرسوم السنوية مدى الحياة، وكشف حساب موحدا يتيح للعملاء عرض جميع التفاصيل في مكان واحد من خلال منصة Visa Spend Clarity for Business والتي توفر ميزة إدارة النفقات، وإصدار بطاقات افتراضية والعديد من المزايا والحلول الخاصة بالأعمال.



كما توفر المنصة إمكانية إدارة النفقات بفاعلية والتحكم في كيفية استخدام البطاقات من خلال استلام إشعارات بالمعاملات، بالإضافة إلى استخدام قوائم تحكم سهلة وتقارير مبسطة وكذلك سهولة دمجها مع برامج المحاسبة الحالية بكل راحة وسهولة.



وتمنح البطاقات الجديدة الشركات العديد من المميزات ومنها تمديد فترة الضمان للمشتريات الجديدة وحماية المشتريات والتي تشكل وسيلة فعالة للمشتريات اليومية. بالإضافة إلى تأمين السفر وخصومات حصرية.



وبفضل التصميم الفريد والمزايا الاستثنائية التي توفرها البطاقات الائتمانية للشركات التجارية، منحت مؤسسة Visa العالمية بنك الكويت الوطني جائزة التميز في إطلاق بطاقات الشركات التجارية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي: «تعد بطاقات الشركات التجارية الجديدة الأولى من نوعها بتقديم الحلول الفريدة للأعمال في الكويت والتي تم تصميمها لتوفر لعملائنا مزيدا من المرونة والتحكم في نفقاتهم وهو ما يؤكد حرص البنك على تقديم تجربة مصرفية شاملة واستثنائية تعكس ريادته في تقديم كل ما هو جديد ومميز».



من جانبه، قال مدير مكتب فيزا بالكويت أنكوش ديفيدسون: «انطلاقا من ريادتها العالمية في مجال المدفوعات الرقمية، تسعى Visa جاهدة لتوفير حلول مبتكرة ومكافآت مجزية تلبي احتياجات الشركات لحلول الدفع المتطورة في كل مكان. وتوفر بطاقات فيزا الائتمانية للشركات التجارية لعملاء بنك الكويت الوطني عرضا مميزا للاسترجاع النقدي، فضلا عن إمكانيات معززة لمتابعة النفقات والتحكم بها، بما يساهم في خفض تكاليف الأعمال التجارية».



وأضاف بالقول: «تتميز هذه البطاقات أيضا بوجود تقنيات الأمان الخاصة بـ Visa، كما تحظى بقبول عالمي في أكثر من 70 مليون موقع تجاري حول العالم. لذلك فنحن متحمسون للشراكة مع بنك الكويت الوطني ودعم جهوده في تقديم حلول دفع مبتكرة ومكافآت مجزية لعملائه من الشركات في الكويت».