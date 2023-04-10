

أعلن بنك برقان عن أسماء العشرين فائزا في السحب الشهري لحساب كنز، والذين سيحصل كل منهم على جائزة نقدية بقيمة 2000 دينار، حيث يدخل هذا السحب كل عملاء حساب كنز الذين يحافظون على رصيد أدنى قدره 200 دينار لمدة أسبوع على الأقل قبل تاريخ السحب، وتزداد فرصهم في الفوز كلما ازدادت إيداعاتهم في الحساب، والفائزون هم:



افراح عبدالله محمد، مهدي محمد مقامس، مشاري حميد السور، علياء محمد عابدين، خالد طلال العلي، جعفر أحمد الطراح، حمد ماطر الرشيدي، عبدالعزيز جاسم الفيلكاوي، علا محمد مغيث، محمد فايز الذربان، باسمه عبدالله الوطيان، د.حسن عبدالله عباس، خالد حسن البلوشي، مالك محمد ثاقب، وليد صالح العلي، عقيلة زمان، محمد ابراهيم سالم، زينب رضا مهدي، علي ابراهيم علي، خديجة محمد سليمان.



ويقدم بنك برقان بالإضافة إلى السحب الشهري، سحبا نصف سنوي بقيمة 500 ألف دينار، وجائزة سنوية كبرى بقيمة 1.5 مليون دينار، وحساب كنز متاح لأي فرد ويمكن فتحه بالدينار الكويتي أو بالعملات الرئيسية (الدولار الأميركي واليورو والناتج المحلي الإجمالي) بإيداع 200 دينار كحد أدنى.