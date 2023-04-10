

ما المشروبات التي قد تمنع امتصاص الحديد بنسبة تصل إلى 90%؟



يعد الحديد مكونا رئيسيا للهيموجلوبين، وهو بروتين موجود في خلايا الدم الحمراء ينقل الأوكسجين من الرئتين إلى باقي أجزاء الجسم. ويعتمد الجسم بشكل كبير على هذا الأوكسجين في العديد من الوظائف بما في ذلك نمو الدماغ وإنتاج الهرمونات.



وعلى الرغم من كونه لا غنى عنه لصحتنا، فإن نسبة هائلة من سكان العالم تعاني من نقص في الحديد. وعندما لا يكون القصور الغذائي هو السبب، قد يكون الإفراط في تناول مادة البوليفينول هو السبب. ولايزال نقص الحديد في النظام الغذائي يمثل مشكلة كبيرة في العالم المتقدم أيضا، وحقيقة أن امتصاص الحديد يمكن تثبيطه عن طريق استهلاك الشاي أمر معروف على نطاق واسع لعدة سنوات.



وقللت المشروبات التي تحتوي على 100 إلى 400 مغم من إجمالي مادة البوليفينول من الحديد بنسبة 60 إلى 90%. وتراوحت نسبة التثبيط بالشاي الأسود بين 79 و 94%، وشاي النعناع 80%، والكاكاو 71%، وزهرة الليمون 52%، والبابونج 47%. واستنتج الباحثون أن النتائج التي توصلوا إليها تثبت أن شاي الأعشاب، وكذلك الشاي الأسود والقهوة والكاكاو يمكن أن تكون مثبطات قوية لامتصاص (الحديد غير الدموي).



وتوجد مادة البوليفينول في معظم المشروبات العشبية، لكن الدراسات استقصت عن أي من المشروبات له أكبر تأثير مثبط للحديد. وقامت الأبحاث المبكرة في المجلة البريطانية للتغذية بتقييم هياكل البوليفينول لتحديد فعاليتها في تثبيط امتصاص الحديد. ووجد الباحثون: «مقارنة بوجبة التحكم في الماء، فإن المشروبات التي تحتوي على 20-50 مغم من مادة البوليفينول الإجمالية/الحصص تقلل من الحديد غير الدموي من وجبات الخبز بنسبة 50 إلى 70%».

المصدر: «إكسبريس»