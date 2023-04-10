

يعقوب العوضي



فاز فريق كرة اليد بالنادي العربي على اليرموك بنتيجة 32- 29 في المباراة التي جمعتهما مساء أول من أمس على صالة مجمع الشيخ سعد العبدالله في ضاحية صباح السالم ضمن منافسات المجموعة (ج) ببطولة كأس الاتحاد، ليحصد الأخضر أول نقطتين بمشواره في البطولة، فيما بقي اليرموك من دون نقاط.



وفي مباراة أخرى، فاز السالمية على الشباب 36-24 وجمع أول نقطتين وبقي الشباب من دون رصيد، وبذلك يحتل السماوي صدارة المجموعة بفارق الأهداف عن العربي.



وتلجأ الفرق إلى الراحة اليوم، على أن تستأنف المنافسات غدا بإقامة مباراتين تجمع الأولى بين الكويت والصليبخات، فيما يلتقي في الثانية القرين مع الجهراء، وتقام المباراتان على صالة مجمع الشيخ سعد. من جانب آخر، غادر نائب رئيس لجنة الحكام في اتحاد كرة اليد العربي الحكم الدولي أحمد المطوع مساء أول من أمس إلى تونس للمشاركة في إدارة مباريات البطولة العربية الخامسة للمنتخبات.