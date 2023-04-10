

مبارك الخالدي



يستضيف الجهراء الليلة فريق النصر في ختام القسم الثالث من منافسات المجموعة الثانية لدوري زين الممتاز، وكان الجهراء برصيد 29 نقطة قد حسم بقاءه في دوري الأضواء للموسم المقبل مبكرا، بينما يأمل النصر الذي يمتلك 27 نقطة حسم أموره ومرافقة مضيفه، اذ يحتاج العنابي الى نقطتين لضمان مقعده مع الكبار، ما يمنح الفريق ولاعبيه الدافع لتحقيق الفوز، كما أن خسارة التضامن او تعادله في المباراة الثانية التي ستقام الليلة ايضا سيفسح الطريق للعنابي للثبات في الدوري الممتاز.



ويتمتع النصر بمعنويات عالية اثر الفوز على الساحل في الجولة الماضية بهدف دون رد والذي من خلاله عزز من حظوظه في البقاء مع الكبار. وفي لقاء آخر، يستقبل التضامن برصيد 16 نقطة فريق الساحل بـ 14 نقطة والذي هبط رسميا الى دوري الدرجة الأولى.