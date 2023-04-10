

الدوحة ـ فريد عبدالباقي



ينتظر منتخب قطر الأول لكرة القدم تحديد منافسيه في بطولة الكأس الذهبية «الكونكاكاف»، وذلك عندما تجرى مراسم سحب القرعة الجمعة المقبل، في ستاد «SOFI»، بولاية كاليفورنيا الأميركية، حيث يشارك العنابي في البطولة للمرة الثانية، بعد مشاركته الأولى في نسخة 2021، وتقديم عروض متميزة استطاع خلالها الوصول إلى الدور نصف النهائي والخسارة أمام منتخب أميركا المستضيف بهدف نظيف.



ومن المقرر أن تقام النسخة الجديدة خلال الفترة من 16 يونيو حتى 16 يوليو المقبل بالولايات المتحدة الأميركية، بمشاركة 16 منتخبا تأهل منها 12 منتخبا من خلال دوري أمم «الكونكاكاف» 2022-2023، وتصفيات كأس «الكونكاكاف» الذهبية 2023 بالإضافة إلى العنابي الذي تم توجيه الدعوة إليه للمشاركة في البطولة.



هذا، وتأهل النادي العربي إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 2023 بعد فوزه على معيذر ـ درجة ثانية بنتيجة 2-0، خلال المواجهة التي جرت بينهما مساء أول من أمس على ستاد عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل ضمن مباريات الدور ربع النهائي.



ويلتقي العربي في الدور نصف النهائي مع الفائز من مواجهة السيلية والدحيل المقررة في الـ9:45 مساء اليوم على ستاد جاسم بن حمد بنادي السد، وفي اليوم التالي، يختتم نصف النهائي بمواجهة تجمع السد مع أم صلال على ستاد نادي الدحيل.