

عزز لاتسيو مركزه الثاني بفوزه على يوفنتوس 2-1 في المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إيطاليا لكرة القدم والتي شهدت صعود روما إلى المركز الثالث بفوزه على مضيفه تورينو 1-0 مستغلا سقوط كل من ميلان وجاره إنتر في فخ التعادل مع امبولي وسالرنيتانا الجمعة.



ورفع «نسور العاصمة» رصيده الى 58 نقطة متخلفا بفارق 16 نقطة عن نابولي الذي يتجه نحو التتويج بطلا وتقدم على جاره روما بفارق 5 نقاط.



على الملعب الاولمبي في روما، افتتح لاعب الوسط سيرغي ميلينكوفيتش سافيتش التسجيل للاتسيو (38)، لكن لاعب وسط «اليوفي» الفرنسي ادريان رابيو ادرك التعادل (42)، وكانت الكلمة الاخيرة للاتسيو الذي سجل له ماتيا زاكانيا هدف الفوز (53).



وفي تورينو، ومرة جديدة كان المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا منقذا لفريقه روما بتسجيله هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء في الدقيقة الثامنة في مرمى تورينو.



في المقابل، تعثر أتالانتا بالخسارة أمام مضيفه بولونيا 0-2.



وأوقف سبيتسيا سلسلة انتصــارات فـيـورنـتـيـنــا بعد تعادلهما 1-1، وحقق كريمونيزي في صراع القاع فوزه الثاني فقط هذا الموسم على حساب مضيفه سمبدوريا 3-2، وتعادل أودينيزي مع مونتسا 2-2.



ألمانيا



حافظ بايرن ميونيخ على الصدارة وفارق النقطتين أمام غريمه ومطارده المباشر بوروسيا دورتموند، بفوزه على مضيفه فرايبورغ 1-0، فيما انتزع الثاني فوزا صعبا أمام ضيفه أونيون برلين 2-1 ضمن المرحلة 27 من الدوري الألماني.



ورفع «البايرن» رصيده إلى 58 نقطة، متقدما بفارق نقطتين عن دورتموند الذي ألحق الخسارة السادسة بأونيون برلين الثالث مع 51 نقطة.



وتجمد رصيد فرايبورغ عند 47 نقطة ليتراجع للمركز الخامس بفارق نقطة عن لايبزيغ الرابع الفائز على مضيفه هرتا برلين 1-0.



واحتاج بايرن في بداية الشوط الثاني لجهود مدافعه الهولندي ماتيس دي ليخت الذي تابع بتسديدة قوية بقدمه اليسرى كرة من 25 مترا من جمال موسيالا في شباك الحارس الهولندي مارك فليكن (51).



وفي المباراة الاخرى، سجل لدورتموند كل من الهولندي دونييل مالن (28) ويوسوفا موكوكو (79)، فيما أحرز هدف أونيون برلين لاعبه الهولندي شيرالدو بيكر (61).



وانتزع باير ليفركوزن في سباقه لمقعد أوروبي المركز السادس من ضيفه آينتراخت فرانكفورت بفوزه عليه 3-1، وحقق كولن انتصاره الأول منذ فبراير بفوزه على مضيفه أوغسبورغ 3-1، وتعادل ماينتس مع فيردر بريمن 2-2.



فرنسا



استعاد باريس سان جرمان فارق النقاط الست عن منافسه المباشر لنس الذي يلتقيه الأسبوع المقبل، بفوزه على مضيفه نيس 2-0 في المرحلة الثلاثين من بطولة فرنسا.



وسجل هدفي الفريق الباريسي النجم ليونيل ميسي (26) وسيرجيو راموس (76).



ورفع باريس سان جرمان رصيده إلى 69 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق ست نقاط عن لانس صاحب المركز الثاني.



وحقق أنجيه متذيل ترتيب بطولة فرنسا أول فوز له منذ سبتمبر الماضي إثر تغلبه على ليل 1-0.