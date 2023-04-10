

القاهرة - سامي عبدالفتاح



في سهرة كروية رمضانية، تبدأ في العاشرة والربع بتوقيت الكويت، يستضيف ستاد القاهرة، نهائي كأس مصر لنسخة الموسم الماضي (2021-2022)، بين الأهلي وبيراميدز أمام 20 ألف مشجع، وفي مواجهة تحدث للمرة الأولى بالدور النهائي.. والفائز بالكأس اليوم سيواجه الزمالك (بطل الدوري) في كأس السوبر المصري يوم 5 مايو في الإمارات.



ويخوض الأهلي النهائي للمرة 54 في تاريخه، بعدما توج باللقب 37 مرة آخرها نسخة موسم 2019-2020 وهو الأكثر تتويجا بالبطولة، بينما يخوض بيراميدز النهائي للمرة الثانية بعدما خسر نهائي نسخة 2018-2019 أمام الزمالك. وقرر الاتحاد المصري إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم مصري وليس أجنبيا، رغم طلبات بيراميدز المتكررة في الأيام الأخيرة.



صعد الأهلي للمباراة النهائية بعدما تغلب على فريق المصري بالسلوم بهدف نظيف في دور الـ 32، ثم أقصى مصر المقاصة بنفس النتيجة في دور الـ 16. وفي ربع النهائي تخطى الأهلي المقاولون العرب بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 بعد التعادل بنتيجة (1-1) وبعدها تخطى عقبة سموحة بنتيجة 3-1 في نصف النهائي.



وتأهل بيراميدز في دور الـ 32 على حساب لافيينا بهدف نظيف بتوقيع أحمد سامي، ثم تخطى عقبة سيراميكا كليوباترا في دور الـ 16، بنتيجة (2-1) وفي ربع النهائي صعد بيراميدز على حساب البنك الأهلي بهدف رمضان صبحي، ثم تخطى الزمالك حامل اللقب في نصف النهائي، بنتيجة (4- 3) بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة (1-1).



إلى ذلك، أعلن نادي الزمالك تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة الكولومبي خوان أوسوريو، وسيعاونه الإسباني بيدرو جوميز المدرب العام بجانب مدحت عبدالهادي في نفس المنصب، ويضم الجهاز أحمد مجدي مدربا وعلاء رجب معدا بدنيا ومحمد عبدالمنصف مدربا لحراس المرمى بخلاف عبدالواحد السيد مدير الكرة.