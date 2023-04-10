

اعترف المدير الفني لريال مدريد، الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بأن فريقه لم يكن «متحمسا بنسبة 100%» خلال المباراة التي خسرها على أرضه أمام فياريال 2-3 في المرحلة الـ 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وقال أنشيلوتي: «كانت مباراة صعبة، كان من الصعب استعادة الكرة، لقد تعاملوا (فياريال) مع المباراة بشكل جيد، لاحت لنا فرصة للتقدم 3-1، وكان بمقدورنا تهدئة المباراة، ولكن لم يحدث ذلك ولم ندافع بشكل جيد، الحقيقة كان من الصعب بالنسبة لنا أن نكون في قمة الحماس، الأمر طبيعي».



وأكد أنشيلوتي أن مثل هذا السيناريو لن يتكرر خلال المواجهة أمام تشلسي الإنجليزي بعد غد (الاربعاء) في الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، موضحا «كان من الواضح أنه من الممكن أن تصبح الأمور معقدة، لقد حدث الأمر ومباراة الأربعاء قصة مختلفة، الحرارة تراجعت بعض الشيء (السبت)، لكنها ستصل إلى ذروتها يوم الأربعاء».



وسجل لـ«الغواصات الصفراء» كل من النيجيري صامويل شوكويزي (39 و80) وخوسي لويس موراليس (71)، فيما سجل هدفي «الملكي» باو توريس بالخطأ في مرماه (16)، والبرازيلي فينيسيوس جونيور (48).



وتوقف رصيد الريال عند 59 نقطة في المركز الثاني بفارق 12 نقطة خلف برشلونة المتصدر، ورفع فياريال رصيده إلى 47 نقطة في المركز الخامس.



وأفسد فياريال بذلك احتفالات ريال مدريد بالفوز العريض على ملعب برشلونة 4-0 في إياب المربع الذهبي لكأس ملك إسبانيا.



وعزز ريال سوسييداد موقعه في المربع الذهبي بعدما تغلب على خيتافي 2-0، في الوقت الذي أنعش فيه أتلتيك بلباو آماله في المشاركة الأوروبية بالموسم المقبل بفوزه على إسبانيول 2-1، كما تغلب أوساسونا على إلتشي 2-1. هذا، ويأمل برشلونة في تضميد جراح سقوطه المذل على أرضه أمام ريال مدريد عندما يستقبل جيرونا اليوم الإثنين في ختام المرحلة الـ 28 من «الليغا» التي يتصدرها بفارق كبير عن غريمه الملكي.