

قال مدرب مان سيتي بيب غوارديولا إن المهاجم إرلينغ هالاند في نفس مستوى ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد أن سجل اللاعب النرويجي هدفين في الفوز 4-1 على ساوثمبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وهز هالاند الشباك من ضربة رأس وركلة مزدوجة رائعة ليرفع رصيده إلى 44 هدفا في جميع المسابقات هذا الموسم، منها 30 في الدوري. ويتساوى رصيده الآن مع أفضل رصيد للاعب بالدوري الإنجليزي خلال موسم واحد بجميع المسابقات، وعادل رود فان نيستلروي في 2002-2003 ومحمد صلاح في 2017-2018.



وأبلغ غوارديولا هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي «عشنا عقدين مذهلين مع كريستيانو وميسي، لكنه ينتمي لهذا المستوى».



وامتدح هدفه الثاني المذهل من وضع الطيران حين أحسن التعامل مع تمريرة جاك غريليش العرضية، قائلا: «ليس سهلا التقاط كرة في السماء وتوجيهها نحو الأرض. لا يمكن تخيل امتلاكه هذه البراعة بطوله الفارع».



وسجل أهداف مان سيتي كل من هالاند (45 و68) وغريليش (58) وخوليان ألفاريز من ركلة جزاء (75)، فيما أحرز هدف «القديسين» سيكو مارا (72).



ورفع «السيتي» رصيده إلى 67 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد ساوثمبتون عند 23 نقطة في المركز العشرين والأخير.



وحقق نيوكاسل فوزه الثاني تواليا خارج ملعبه بعد أن قلب تخلفه 0-1 أمام مضيفه برنتفورد الى فوز 2-1.



وسجل هدفي «الماكبايس» حارس مرمى برنتفورد دافيد رايا خطأ في مرمى فريقه (54)، والسويدي الكسندر ايزاك (61)، وجاء هدف برينتفورد عن طريق إيفان توني من ركلة جزاء (45+1). وفي شمال لندن، وقاد هاري كين فريق توتنهام للفوز على ضيفه برايتون 2-1.



ولم تنفع عودة مدرب تشلسي القديم ـ الجديد والموقت فرانك لامبارد الى الفريق الذي شهد صولاته وجولاته عندما كان لاعبا لأنه سقط أمام ولفرهامبتون بهدف رائع للبرتغالي ماتيوس نونيش في الدقيقة 31.



وأكد لامبارد أن تشلسي كان بحاجة إلى كثير من التصحيح، من أجل استعادة توازنه من جديد. وقال لامبارد في تصريحات لشبكة «بي بي سي»: «الأداء في الشوط الأول كان 70% أو نحو ذلك، وكان ذلك كافيا لأن تكون مباراة متكافئة».



وأضاف: «في الشوط الثاني، كان هناك المزيد من الطاقة، والمزيد من الفرص، ووصلنا لمنطقة الجزاء بكثافة، ربما كانت الأمور لتتغير لو نجحنا في التسجيل».



وواصل: «عندما أشير إلى العقلية، ليست بالضرورة أن تكون سلبية، عليك أن تعتاد على الفوز وجعله عادة، نجاح ولفرهامبتون سببه أنهم ركزوا على تحقيق الفوز حتى النهاية».



وختم: «ليس هذا هو المكان الذي يريد النادي أن يكون فيه، لكنه الواقع، وعلينا العمل من خلاله، عليك أن تصل إلى نقطة حيث يمكنك المضي قدما، نحن بحاجة إلى رفعها أكثر مما فعلنا». وفي مباريات أخرى، فاز استون فيلا على نوتنغهام فورست 2-0، ووست هام على فولام 1-0، وخسر ليستر سيتي على أرضه أمام بورنموث بنفس النتيجة.