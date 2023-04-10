

يأمل المدافع البرازيلي الدولي ماركينيوس أن يخوض 200 مباراة أخرى بقميص باريس سان جرمان، بعد تأكيده أنه دخل في محادثات متقدمة مع متصدر الدوري الفرنسي بشأن تجديد عقده. وخاض ماركينيوس مباراته رقم 400 مع سان جرمان خلال الفوز على نيس 2-0، واقترب من تحطيم الرقم القياسي لأكثر اللاعبين مشاركة بقميص النادي في التاريخ، وهو الرقم المسجل باسم جان مارك بيلورجي برصيد 435 مباراة. ويقضي ماركينيوس موسمه العاشر مع سان جرمان بعد قدومه من صفوف روما، لكن عقده ينتهي بعد عام واحد.



وقال ماركينيوس لمحطة «ار ام سي»: «نحن في التفاصيل الأخيرة، خوض مباراتي رقم 400 مع باريس أمر مذهل، لم أتخيل ذلك عندما جئت في سن صغيرة».



وأضاف «حينها كنت أفكر فقط في الاستمتاع واللعب، عشنا أوقاتا جيدة وأخرى صعبة، ولكن مثلما قلت من قبل، دائما لدي نفس الشغف لتقديم أفضل ما لدي».



وأضاف «الآن أود أن أخوض 100 أو 200 مباراة أخرى، هذا أمر قابل للتحقق».