

منصور السلطان - مبارك التنيب



تسبب حريق بناية بمنطقة الفروانية بإصابة 9 اشخاص تم تسليمهم من قبل رجال الإطفاء الى الطوارئ الطبية لتلقي العلاج.

وكان بلاغ ورد عن حريق شقة بالفروانية تقع في الطابق السادس، ليتم توجيه مركزي إطفاء الفروانية وجليب الشيوخ، وعند وصول الفرق تبين ان الحريق امتد الى الدور السابع عن طريق البلكونة وهناك أشخاص محشورون، وعلى الفور تم إنقاذهم وإخلاء العمارة، والسيطرة على الحريق وإخماده.

من جهة اخرى، تعامل رجال اطفاء مركزي العارضية والجليب فجر امس مع حريق منزل في منطقة العارضية وبحسب بيان لقوة الاطفاء فإن الحريق اندلع في مطبخ بالدور الثاني، حيث تم إخلاء المنزل والسيطرة على الحريق وإخماده واسفر الحادث عن اصابة شخص باختناق.