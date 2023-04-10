

عبدالله قنيص



وجّه محقق مخفر شرطة ابو فطيرة أمرا بضبط واحضار «مشهور» على وسائل التواصل، وذلك على خلفية اتهامه بضرب مواطن «طراق» في الشارع العام وفي وقت الذروة اي عقب انتهاء الدوامات.



وحول تفاصيل القضية التي حملت رقم 2023/49 جنح ابو فطيرة ومسمى اعتداء وسب وقذف. فقد تقدم مواطن من مواليد 1973 ويسكن الدسمة، وابلغ عن تعرضه اثناء مروره بطريق الفحيحيل السريع باتجاه المدينة يمين منطقة أبو الحصانية يسار منطقة آبو فطيرة للقذف وفعل فاضح عن طريق الإشارة باليد، وكذلك التهديد بإلحاق ضرر بالنفس، اذ ان الازدحام الشديد لم يمكنه من فتح الطريق لمركبة اميركية صالون لونها رصاصي، لافتا الى انه توقف وكذا قائد المركبة الأخرى جانب الطريق واذ بقائد السيارة الأخرى وهو «مشهور» حسب تأكيد المبلّغ وسبق اتهامه في عدة قضايا يقوم بالتعدي عليه بـ«طراق».